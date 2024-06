Res és el que sembla

Creat: Actualitzat:

HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD

★★★★✩

D’entrada, els acords del tema clàssic New Orleans Bump de Jelly Roll Morton assenyalen que aquesta és una pel·lícula centrada en una ciutat on pot passar de tot. I és allà on el talent –que no és poc– de Richard Linklater mou els protagonistes, les dobles cares d’éssers que propicien una història que juga a diversos gèneres i en gaudeixen. D’aquesta manera, Hit Man va alternant el thriller, la comèdia romàntica i el gènere negre amb l’habilitat d’un cirurgià. Sense presses, atorgant diversos matisos i capes als personatges, sobretot al que interpreta Glen Powell que, a més, ha coescrit el guió amb Linklater basant-se en un fet real que, tanmateix, sembla inversemblant encara que la vida té aquestes coses, per estranyes que semblin.El personatge central és un professor de filosofia anodí, separat, que viu amb els seus dos gats a l’extraradi, malgrat que no tot és el que sembla. Gary Johnson, que així s’anomena aquest individu, en les seues hores lliures treballa per a la policia de Louisiana assumint el rol d’assassí a sou al servei de clients que el volen contractar per desfer-se d’esposes, marits, socis o el que sigui, gravant les converses i ajudant a detenir-los al moment.Gary posa humor al seu estrany treball de sicari disfressant-se per donar caràcter a aquestes personalitats assassines, una cosa que xoca frontalment amb la seua veritable professió inculcant valors per afrontar la vida i salvar obstacles gràcies a les lliçons filosòfiques.L’entrada en escena d’una bonica dona casada amb un maltractador –magnífica i sensual l’actriu porto-riquenya Adria Arjona– donarà un gir radical a la història i, com en el cine negre més clàssic, s’establirà una aliança íntima entre ambdós personatges que protagonitzen escenes brillants i enrevessades, cites tòrrides i moments inesperats. Pel mig, un policia corrupte i envejós que propicia el relat amoral per portar-nos a un final inesperat en el qual no caben els judicis de valor, cap reflexió per justificar res. La història es burla dels convencionalismes i els destrueix.Hit Man és una pel·lícula que es mou entre l’embolic, la farsa, la intriga i el desig. Tot unit forma un teixit ben elaborat, una cosa habitual en les pel·lícules d’aquest brillant director, que es va convertir en un cineasta de culte amb les entregues d’Antes de amanecer, de atardecer y de anochecer i que va rodar durant dotze anys Boyhood. Ara ens torna a sorprendre amb una pel·lícula amb molta malícia, disbarat, gràcia i intel·ligència i, el que és més, tirant-se a l’esquena qualsevol discurs ètic o moral.