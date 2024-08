El cielo puede esperar

Creado: Actualizado:

Se dice a menudo, pero en este caso es así, que ésta es una película para que toda la familia lo pase bien, se entretenga y esquive los calores estivales en una sala de cine. 10 vidas no tiene dobles lecturas ni es compleja en su desarrollo. No tiene ambiciones que vayan más allá de sus mensajes, ese que se abre a segundas oportunidades, y el ecologista, sobre todo en torno al mundo de las abejas, que son la clave de nuestra existencia.La historia se centra en un gato adoptado engreído, egoísta, posesivo y criado en un entorno que lo ha convertido en un animal inútil, rechoncho, vago y despreciativo ante cualquier situación pues se cree un felino con mucha suerte. La cosa cambia cuando un joven torpe y bonachón invade su zona de confort y afloran los celos por la relación que tiene el recién llegado con la dueña del susodicho gato. En el momento en que el pícaro minino ha agotado sus diez vidas como reza el título del film, deberá hacer frente a la guardiana del cielo y será “castigado” adoptando diez reencarnaciones en diferentes tipos de animales, como prueba para ver si cambia de actitud, si esa arrogancia se convierte en sencillez y su carácter puede ser moldeado y mejorado.Esas transformaciones llevan a Becket a convertirse en una especie de temerario defensor de una buena causa frente a un perverso personaje con malvados intereses que manipula a la mujer que lo adoptó, una investigadora con provechosos fines para las abejas. 10 vidas es una historia de redención, y a su vez, una lección de aprendizaje cargada de buenas intenciones donde brilla ese divertido personaje que las pasa moradas en sus reencarnaciones, pero que esconde en su interior la suficiente bondad como para llegar hasta el final en su obsesiva misión protectora, y de paso, ser perdonado por su demostrada indolencia.No hay que buscarle tres patas a la película, tiene cuatro, y consigue su propósito de divertimento, incluso con algún guiño a David Bowie en el color de los ojos del felino -es una producción británica-. Eso también se nota en las vidas que posee, ya que en España son siete, pero Becket o Bowie, como se prefiera, ya está colocado en la lista de gatos de comic o de tira gráfica de los diarios que han acabado en el mundo de la animación, como el inocentón Félix, el vicioso Fritz, el más listo de la casa Garfield, el inefable Silvestre, inmune al desaliento, Jinks, “Mardito roedore”, así como otros entrañables personajes que nos han ido acompañando a lo largo de nuestras vidas, que por desgracia no son varias, sino solamente una. Así que bienvenido sea Becket a tan selecta galería felina.