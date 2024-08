El cel pot esperar

Creat: Actualitzat:

10 VIDAS

★★★✩✩

Es diu sovint, però en aquest cas és així, que aquesta és una pel·lícula perquè tota la família ho passi bé, s’entretingui i esquivi les calors estivals en una sala de cine. 10 vidas no té dobles lectures ni és complexa en el seu desenvolupament. No té ambicions que vagin més enllà dels seus missatges, aquell que s’obre a segones oportunitats, i l’ecologista, sobretot entorn del món de les abelles, que són la clau de la nostra existència.La història se centra en un gat adoptat envanit, egoista, possessiu i criat en un entorn que l’ha convertit en un animal inútil, rabassut, gandul i menyspreador davant de qualsevol situació ja que es creu un felí amb molta sort. La cosa canvia quan un jove matusser i bo envaeix la seua zona de confort i afloren els gelos per la relació que té el nouvingut amb la propietària d’aquest gat. En el moment en què l’astut mixet ha esgotat les seues deu vides, com resa el títol del film, haurà de fer front a la guardiana del cel i serà castigat adoptant deu reencarnacions en diferents tipus d’animals, com a prova per veure si canvia d’actitud, si aquesta arrogància es converteix en senzillesa i el seu caràcter pot ser modelat i millorat.Aquestes transformacions porten Becket a convertir-se en una espècie de temerari defensor d’una bona causa davant un pervers personatge amb malvats interessos que manipula la dona que el va adoptar, una investigadora amb profitoses finalitats per a les abelles.10 vidas és una història de redempció i, al seu torn, una lliçó d’aprenentatge carregada de bones intencions on brilla aquest divertit personatge que les passa magres en les seues reencarnacions, però que amaga endins prou bondat com per arribar fins al final en la seua obsessiva missió protectora, i de passada, ser perdonat per la seua demostrada indolència.No se li han de buscar tres peus a la pel·lícula, en té quatre, i aconsegueix el seu propòsit de diversió, fins i tot amb alguna picada d’ullet a David Bowie en el color dels ulls del felí –és una producció britànica–. Això també es nota en les vides que posseeix, ja que a Espanya són set, però Becket o Bowie, com es prefereixi, ja està col·locat en la llista de gats de còmic o de tira gràfica dels diaris que han acabat en el món de l’animació, com l’innocentot Fèlix, el viciós Fritz, el més llest de la casa Garfield, l’inefable Silvestre, immune al descoratjament, Jinks, “Mardito roedore”, així com altres entranyables personatges que ens han anat acompanyant al llarg de les nostres vides, que per desgràcia no són diverses, sinó només una. Així que benvingut sigui Becket a tan selecta galeria felina.