Lo dice y lo piensa, “mañana estaré mejor”, y esa voluntad de hierro, esa perseverancia, ese empeño en seguir viviendo, hace de la joven Noah Higón todo un referente combativo contra la adversidad, y allá donde otros se hubiesen rendido, ella mantiene la esperanza porque ni puede ni quiere aflojar. Noah lleva toda la vida conviviendo con siete enfermedades raras que la han llevado a pasar muchas horas de su existencia en hospitales, donde se ha sometido a delicadas intervenciones quirúrgicas que han ido transformando su delicado cuerpo en un mapa de cicatrices y señales que muestra con el orgullo de saber que son las marcas que la han ayudado a seguir existiendo.

El documental Noah, de la danesa Louise Brix Andersen, no cae en un territorio emocionalmente fácil. Pone frente a la cámara a una mujer singular, activista, sobreviviente, que desvela sus rincones más recónditos, esos que muchos se guardarían pero que Noah abre al mundo para que se sepa qué se siente cuando la tristeza y las dudas afloran, cuando hay que vencer el miedo porque no se lo puede permitir, cuando se arrima a sus padres, sus aliados más fieles, cuando desvela su intimidad a amigos que no disimulan admiración por ella.

Noah Higón tiene una sonrisa que todo lo ilumina, una facilidad sorprendente para levantarnos el ánimo cuando es ella la que en ocasiones más lo necesita. No hay momento que la realizadora esquive, y lo que muestra es sincero, incluso en los silencios, porque el mensaje es optimista. Se llora y se ríe. Se celebra la vida porque es lo más preciado que tenemos, y se aferra a ella abordando y dando a conocer esas enfermedades raras y esa lucha personal y del personal sanitario por combatirlas. Últimamente se han producido diversos documentales sobre enfermedades extrañas, de esas que marcan toda una vida, historias como las mostradas en No dejes nunca de moverte, de Luis Comajuan y Carlos Sanchez-Llibre; Mirar al miedo, de Javier García Gómez-Die, o la celebrada serie documental Diagnosis, basada en una columna del dominical de The New York Times sobre los diagnósticos de la doctora Lisa Sanders. Noah ha sabido conectar con un público que ya conoce su historia. Invitada de lujo a los programas televisivos de mayor audiencia, no ya solo por las enfermedades que padece, sino por su capacidad de enfrentarse a ellas.

Y todo esto lo podrán ver hoy domingo en las salas Screenbox Lleida, en ese esfuerzo de traernos ya no solo producciones interesantes sino a las personas que las hacen posible para acercarnos aún más a la realidad y a la magia del cine. Algo que, sin duda, se agradece.