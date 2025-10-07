Los motivos de María

Creado: Actualizado:

Esta es una película aparentemente pequeña, discreta y un tanto velada entre el sonido y la furia de otros estrenos que comercialmente apabullan la cartelera, pero Adorable es sencillamente un profundo, poderoso y realista estudio sobre lo que anida en el interior del ser humano, aquí, concretamente en María, una mujer desbordada con cuatro hijos –dos de su anterior matrimonio–, y su relación con un segundo marido que por motivos de trabajo está poco en casa. Una mujer a la que se le acumulan los sentimientos, su vida mal llevada, que la llevan a descargar su ira, su lado oscuro, llena de enojo por esa deriva personal, por cómo cambian las cosas a su pesar, algo que no controla y la exaspera.

La directora y guionista Lilja Ingolfsdottir, a través de un matrimonio en crisis que llega a su punto álgido cuando él le pide el divorcio ante tan incontrolable situación, nos conduce a un espectro mucho más íntimo, desgarrador por fuera y por dentro de una mujer que gestiona mal su control anímico, algo que la encamina a una situación que la desespera y que lucha por remediar. María, personaje sobresaliente por una magistral interpretación de la actriz Helga Guren, destapa todos sus defectos, sus soledades, su incapacidad para no ser desagradable, enojosa, en algunos momentos cargante, que la han llevado a una deriva emocional importante. Este trabajo funciona con un inicio amoroso y optimista, con una relación prometedora, de esas que unen fuertemente a una pareja, pero el paso de los años, esa convivencia mal asimilada, anuncia la tormenta. Ella ama, pero el resentimiento la lleva a desligar vínculos afectivos con su hija, con su madre y, sobre todo, con ese hombre que no quiere perder a pesar de no poder evitar sus golpes agrios e incontrolables.

Adorable

Adorable bien podría parecer una historia sobre las relaciones entre un matrimonio, pero es mucho más. Es un potente intento de reconducir los sentimientos de culpa, de indefensión y ese deseo de desterrar tanto rencor, encontrar la fórmula para que la comprensión entre en el fuero interno y pueda soltar lastre. A través de una aparente sencillez, de escenas de la vida corriente, existe en esta historia magníficamente contada un poso enorme sobre el ser humano y sus contradicciones, sobre la capacidad de parar y reflexionar antes de que el drama te inunde. Eso convierte a Adorable en una magnífica película, precisa, sin fisuras, trazada con mano maestra que no necesita extraordinarios alardes visuales porque lo que de verdad importa está en su interior, en cómo se gestionan los sentimientos, y eso la hace real como la vida misma.