Creado: Actualizado:

Este ha sido un gran año para la animación, y respetando a producciones que estarán en la próxima entrega de los Oscar, dos son las películas con mayores posibilidades de llevarse la estatuilla. Por un lado, La violinista, una delicada y hermosa historia de amor y guerra firmada por Ervin Han y el español Raúl García, y por el otro, una producción de una sencillez apabullante, tan especial y con un estilo tan preciso que fascina.

Me refiero a la francesa Iron Boy, la historia de un niño que accidentalmente sufre una desviación de columna que le obliga a llevar un corsé, un elemento metálico extraño que lo limita. Ese corsé da título original a una película con numerosos matices, tanto en su composición en 2D, en la importancia del dibujo tradicional, en el talento de convertirla en un elogio a la simplicidad que nos envuelve con su encanto, y en esa destreza a la hora de mostrarnos al protagonista, ese niño torcido que en cuanto se quita esa armadura se cae hacia los lados y la imaginación hace que todo se curve, que todo se decante y se distorsione.

Iron Boy es obra de Louis Clichy, que trabajó para la Pixar en títulos como Ratatouille o WALL-E, y que ahora en solitario nos presenta la historia de Cristophe, un muchacho avispado y decidido que vive junto a su familia en una granja con problemas económicos, hecho que en vez de colocarnos en un melodrama tramposo y lacrimógeno nos lleva a la comprensión, al amor entre sus miembros, a las trastadas diarias y a ese mundo de mayores que los niños advierten cuando hay que adaptarse en el plano personal.

Cristophe entra en contacto con el organista de la iglesia y se acerca a un mundo maravilloso. Conoce a una joven cuando hace prácticas de natación para corregir su escoliosis, y se adapta a unas limitaciones que con ímpetu y naturalidad va salvando una tras otra.

La película tiene esos trazos de la animación trabajada con la acuarela, una técnica portentosa que ya vimos en películas como Ernest y Célestine (2012) o El malvado zorro feroz (2017), ambas de Benjamin Renner, y sobre todo, El cuento de la princesa Kaguya (2013) del japonés Isao Takahata.

En Iron Boy seguimos a este niño por esos paisajes de una Francia de provincias, dentro de una historia que plantea los problemas de un sector agrario que no enturbia la capacidad de conocer a un personaje vital, marcado por dos mundos, el del campo y el de la música, y en ese despertar hacia lo que desea y hacia los que ama porque forman su círculo existencial, y todo ello elaborado a mano, pura artesanía.

Un disfrute tanto por la entrañable historia que cuenta como por la forma en la que está tan magistralmente elaborada.