Descarga adrenalínica

Acudimos al Cafè del Teatre este pasado fin de semana para ver la actuación de nuestro viejo amigo Ricky Gil acompañado en esta ocasión por el grupo Biscuit, amigos y experimentados músicos con los que ha grabado álbumes muy meritorios, sobre todo ese reciente Artefactes sonors de l’underground català, a base de versiones de grandes de la música de este país. La sorpresa nocturna fue contar de paso con la oportunidad de ver en acción al power trío barcelonés The Lizards en formato de pack nocturno, realmente atractivo, y que nos hizo vibrar y mucho pese a la pobre entrada de gente, pues fuimos pocos los espectadores, pero, la verdad, muy ruidosos y entregados a la causa del rock & roll. Aquella banda fundada hace década y media por la compositora, guitarrista y cantante barcelonesa Carla Santacreu y que, en sus inicios, era femenina al cien por cien, grabando aquel seminal Stalking the Prey (2010) y más tarde Road To Anywhere (2015) ya con algún cambio en su formación, ha despachado estos últimos años dos álbumes de lo más excitante, ya con Judith Jordán al bajo y voces y Edgar Beltri en la batería: Inside Your Head (2019) pre-pandémico, y Fake Reality (2022), su último trabajo hasta la fecha. El trayecto recorrido todo este tiempo, que les ha visto girar por España, pero también por multitud de escenarios de otros países junto a bandas de gran prestigio, ha servido para consolidar un estilo propio con sello de identidad. Pese a beber, cómo no, de bandas de chicas inexcusables como The Runaways, The Go-Go’s, Girlschool o The Donnas –tampoco ocultan su querencia por heavy-metaleros como Motorhead o Deep Purple o, incluso gente más finolis pero igualmente enérgicos, como los norteños The Hives–, han logrado crear un sonido singular mezcla de punk y rock and roll contundente, que no ruidoso, demostrando un poderío musical que poco o nada tiene que envidiar a cualquier combo masculino con el que quisiesen medirse. Sonaron temazos originales como Fake Reality, Round To Bend, Phychic Vampire, Dead City, Twisted Mind, Beware, Burning City o Bolsom Prison, entre muchos más, en un concierto que se desarrolló tan intensamente y a tal velocidad que se nos pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que duró su descarga adrenalínica inigualable.