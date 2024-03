Descàrrega adrenalínica

Creat: Actualitzat:

PUNK-ROCK

★★★★✩

Vam acudir al Cafè del Teatre aquest cap de setmana passat per veure l’actuació del nostre vell amic Ricky Gil acompanyat en aquesta ocasió pel grup Biscuit, amics i experimentats músics amb qui ha gravat àlbums molt meritoris, sobretot aquest recent Artefactes sonors de l’underground català, a base de versions de grans de la música d’aquest país. La sorpresa nocturna va ser comptar de passada amb l’oportunitat de veure en acció el power trio barceloní The Lizards en format de pack nocturn, realment atractiu, i que ens va fer vibrar i molt malgrat la pobra entrada de gent, ja que vam ser pocs els espectadors, però, la veritat, molt sorollosos i entregats a la causa del rock & roll. Aquella banda fundada fa dècada i mitja per la compositora, guitarrista i cantant barcelonina Carla Santacreu i que, en els seus inicis, era femenina al cent per cent, gravant aquell seminal Stalking the Prey (2010) i més tard Road To Anywhere (2015) ja amb algun canvi en la formació, ha despatxat aquests últims anys dos àlbums d’allò més excitants, ja amb Judith Jordán al baix i veus i Edgar Beltri a la bateria: Inside Your Head (2019) prepandèmic, i Fake Reality (2022), el seu últim treball fins a la data. El trajecte recorregut tot aquest temps, que els ha vist girar per Espanya, però també per multitud d’escenaris d’altres països juntament amb bandes de gran prestigi, ha servit per consolidar un estil propi amb segell d’identitat.Malgrat beure, per descomptat, de bandes de noies inexcusables com The Runaways, The Go-Go’s, Girlschool o The Donnas –tampoc no oculten la seua volença per heavy-metalers com Motorhead o Deep Purple o, fins i tot gent més finolis però igualment enèrgics, com els del nord The Hives–, han aconseguit crear un so singular barreja de punk i rock and roll contundent, que no sorollós, demostrant un poder musical que poc o gens ha d’envejar qualsevol combo masculí amb què volguessin enfrontar-se.Van sonar temassos originala com Fake Reality, Round To Bend, Phychic Vampire, Dead City, Twisted Mind, Beware, Burning City o Bolsom Prison, entre molts més, en un concert que es va desenvolupar tan intensament i a tal velocitat que se’ns va passar en un tres i no res. El que va durar la seua descàrrega adrenalínica inigualable.