Como Françoise...

POP-FOLK

★★★★★

Estoy seguro que si a mucha gente amante de la música y habitual de conciertos se le preguntase por Maria Rodés, pidiendo una descripción sobre su forma de cantar o cuestionando cómo son las composiciones que ha hecho hasta ahora, apuesto a que muchas respuestas serían vagas e imprecisas o directamente vacías. Si un adjetivo puede aplicársele como persona o artista, este sería el de ignota. Porque Maria es una compositora y cantante que viene trabajando desde hace más de quince años de una forma un tanto callada, asomándose a la ventana de la actualidad solo de forma puntual cuando ha ido publicando las entregas de su, por otro lado, selecta discografía que, hasta ahora, cuenta con ocho álbumes desde que en 2010 lanzase su debut con Una forma de hablar. Luego vendrían, sucesivamente, Sueño Triangular (2012), Convergència i Unió (2013) junto a Martí Sales y Ramón Rodríguez, Maria canta Copla (2014), Eclíptica (2018), Lilith (2020), Contigo (2021) junto a La Estrella de David, y Fuimos los días (2022, el último hasta la fecha y el que vino a presentar al Espai Orfeó en su reciente visita a Lleida. Un disco MA-RA-VI-LLO-SO, en el que brillan sobre todo su madurez como compositora a la par que como magnífica cantante en una demostración incuestionable de que no son necesarios ni artificios sonoros exagerados ni sobreproducción alguna para lograr un trabajo mayúsculo y perdurable en el tiempo. Si algo debe resaltarse en los tratamientos musicales que Rodés aplica a sus canciones son la sencillez de formas y buen gusto en los acompañamientos, que permiten escuchar su voz exquisita sin impedimento alguno. En esta ocasión, su partenaire necesaria fue Isabelle Laudenbach, exquisita guitarrista, a la que ya conocemos por sus aportaciones al grupo Las Migas, quien se bastó no únicamente para su cometido de soporte instrumental sino apoyándola también en las segundas voces, en un retrato musical hermoso y lleno de sutilidad que me hizo pensar en Françoise Hardy.. Los que acudimos a su encuentro disfrutamos de lo lindo de canciones recientes tan brillantes y encantadoras como Recordarte, Salgamos juntos al jardín, Soltad las armas o Te voy a querer igual, junto a algunas de esas versiones tan personales de coplas del repertorio clásico español de los años 40 y 50, que inmortalizó en esa soberbia colección antes citada y que hizo suyas definitivamente. Sin palabras..