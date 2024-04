El Último Mohicano

Creado: Actualizado:

PUNK-ROCK

★★★★✩

Supongo que a estas alturas de la película no hace falta recordar que el punk-rock fue el movimiento musical que los últimos años de la década de los setenta ilustró la ruptura y el fin de una era dorada del negocio musical, poniendo en cuarentena al pop-rock melódico y sus muy diversas variedades de entonces, desde el rock sinfónico, al progresivo, pasando por las vanguardias free, el soul, la música disco y el status de los grandes vocalistas, hasta la llegada, varios años después de la Nueva Ola y el tecno. De entre las bandas británicas y americanas punteras, The Clash, Sex Pistols, Buzzcocks, Vibrators Damned, Stooges, New York Dolls, Blondie, Richard Hell & The Voidoids, Television, Plasmatics, etcétera, seguramente The Ramones es de las más recordadas y –aún- muy veneradas. Del combo de Queens, cuya trayectoria acabó siendo de las más punkies de todas por música y actitud, solo queda vivo uno de sus componentes primigenios y segundo de sus baterías, el bueno de Marky Ramone, a quien debemos haber mantenido vivo el recuerdo de su actividad y todo su bagaje artístico, tras las muertes de Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy. Desde hace años, se dedica a girar por todo el mundo con un auténtico revival de la cavernosa música y trepidantes versiones de Los Ramones, acompañado ahora por un trío hispano-argentino que está asumiendo, y muy bien por cierto, las funciones de tan gloriosos caídos. A saber, el cantante Iñaki Urbizu “Pela”, el bajista Martín Sauan y el guitarrista Marcelo Gallo. El concierto de la gira por todo el estado español, casi treinta ciudades, de este Marky Ramone’s Blitzkrieg, proporcionó la oportunidad al entradón de seguidores que abarrotamos hasta la bandera el Cotton de nuestra ciudad, con un público variopinto de fans punkies de verdad y un buen número de pijos y pijas disfrazados con la indumentaria “Ramone” reglamentaria (tejanos gastados, camisetas normativas y bambas de tela) los cuales, móvil en ristre, no descansaron de sacarse selfies y protagonizar la experiencia del fin de semana. Marky, con pelucón impresionante, pulso percutivo perfecto y pese a sus más de siete décadas de vida, dio rienda su suelta a su gente, quienes con furor y a guitarrazo limpio, nos ofrecieron casi cuarenta canciones en menos de una hora y media sin respiro y a velocidad de vértigo. Una descarga en toda regla, que nos dejó a todos exhaustos pero muy contentos. La oportunidad de ver en vivo y en directo a una de las leyendas vivas del género, esta especie de Último Mohicano de la era dorada del punk, no tiene precio. ¡Respeto!