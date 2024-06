Creado: Actualizado:

Ha vuelto a suceder. Otro proyecto jazzístico recién nacido que agrupa a músicos veteranos y a jóvenes intérpretes emergentes en una alquimia musical la mar de interesante en la que todos aprenden de todos. Hablamos, por un lado, de músicos locales reputados batidos en mil batallas desde hace más de tres décadas, como Wifred Terrades (trompeta), Jaume Sanchís “Xixo” (saxo tenor) o Joan Andreu (batería) y, por otro, de Daniel Noguero (trombón), Eloi Peralta (contrabajo), Sergi Coll (guitarra) y Pau Lladó (saxo alto), intrépidos aprendices de estrella, que en los últimos años han irrumpido en nuestro panorama con una fuerza y ganas inusitadas, pues el período formativo en el que todavía se hallan, puliendo aristas y sacando brillo a sus espléndidas condiciones innatas, no les impide salir todo lo que pueden a la carretera a foguearse donde lo hacen los valientes, encima de un escenario y batiéndose el cobre en una música maravillosa y de posibilidades infinitas. Lo bueno de estas asociaciones, en las que ron añejo y nuevas esencias se mezclan maravillosamente dando lugar a un verdadero festín de los placeres auditivos, es que unos y otros se empujan mutuamente a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Con una sala 2 del Auditori registrando, en día laborable y hora más que recomendable para este tipo de eventos, una meritoria entrada de público, los músicos, dirigidos admirablemente por Terrades –que hizo de speaker glosando la historia y protagonistas del jazz de Lleida entre tema y tema–, nos ofrecieron una sesión absolutamente deliciosa, deshojando un buen número de clásicos y estándares del género que nos sonaron a gloria, pues todos rayaron a gran altura técnica. Y es que para los que llevamos tanto tiempo gozando del jazz y hemos escuchado por estos pagos a estilistas nacionales e internacionales tan buenos, es emocionante comprobar que nuestra cantera de músicos no se agota y que no paran de aparecer, un día sí y otro también, chavales como Pau, Eloi, Sergi o Daniel, que están progresando a pasos agigantados y vislumbran un futuro tan esplendoroso, si siguen esforzándose y luchando como hasta ahora.