Discurso mordaz e inteligente

De entre las ubicaciones que más me gustaron de la exitosa edición del MUD 2025, recientemente finalizada, quiero destacar, por lo novedoso, la feliz elección por parte de la organización del festival del patio del Teatro de l’Escorxador, en el que se celebraron dos matinales musicales. A saber, el sábado y el domingo, con conciertos y un par de sesiones de dj’s (Natros Sols Selectors y Ponent Roots, respectivamente) mientras consumíamos con agrado vermut o birras, acompañados de aceitunas rellenas o patatas fritas de bolsa, en buena compañía de excelentes amigos, aficionados musicales, como un servidor y acompañante, por supuesto. De Raquel Lúa y su sábado soleado, ya les hablé con fervor en otra reseña anterior, pero faltaba comentar el también muy agradable encuentro con Martín Puig, en cuyo proyecto en solitario apenas habíamos profundizado hasta la fecha. No así en su faceta grupal con la banda “gamberra” Vecinos, cuarteto barcelonés que desde hace varios años nos viene deleitando, en paralelo, con su divertido y directo pop rock, punk-garajero, de melodías imbatibles y letras provocativas, que los ha situado muy bien, por cierto, en el actual panorama indie del Principat. Pura efervescencia y vitalidad... Síganlos, ¡es una orden! Aquí en Lleida a mediodía, en presentación dominical nublada, con lluvia amenazante todo el rato, hasta que empezaron a caer unas pocas gotas que, por fortuna, respetaron la realización completa del concierto hasta su conclusión, llegó un animoso Martín Puig dispuesto a lidiar con la siempre procelosa fórmula del solo voz y guitarra y apáñatelas... En su caso, muy bien, por cierto, y destacando sus muy interesantes composiciones llenas de historias cotidianas explicadas en primera persona y que desvelan un universo propio, no exento de cierta visceralidad, aunque defensor de verdades como templos. Cosas de esta generación, supongo, pero que alguien tiene que explicar.

Entre canción y canción, buena retórica, demostración palpable de sus buenas dotes y maneras de monologuista, para las necesarias explicaciones del porqué de las cosas. A veces, desde un inconformismo peleón, otras, desde una resignación aparente, pero todo, siempre, a partir de un discurso mordaz e inteligente, de tintes ácratas y provocadores, pero educado, faltaría más. Atentos a temas como Llamps i Trons, 10 nits, Un dia acaba, Tot tan clar, Expiration Date, Passeig de Sant Joan, Ja no depèn de mi, Spotlight, Foscor amiga, Quatre parets o cualquier otro extraíble de sus entregas discográficas La Taula del Racó (2022) y Tempesta, Llapis i Far (2023), de escucha inexcusablemente obligatoria.