La tarde no pudo empezar mejor. Presentación en el Parc de Bombers local del magnífico libro Bombers de Lleida, original del doctor en Historia y bombero en ejercicio Leonard Jové, rodeado de numerosos compañeros, miembros del cuerpo, históricos y actuales, junto a familiares y amigos que disfrutamos de la vista de camiones y enseres profesionales, mientras el autor nos explicaba las motivaciones de su obra y la razón de que esto que ellos hacen cada día, al margen de para proteger a la ciudadanía, es, más que un oficio, una grandísima vocación. Sin (casi) solución de continuidad, acudimos súper ambientados a la sala Cotton donde se presagiaba, esta vez sí, una auténtica sacudida con los incendiarios La Ludwig Band, capaces de subir a graduación altísima la temperatura de sus conciertos, con una propuesta pop-rock de mucho octanaje musical y, lo que más les caracteriza, unos shows muy divertidos y que mueven al público hasta la extenuación y sudor extremo. A tener en cuenta, también, la jovencísima extracción de edad de la mayoría de los asistentes que llenaron en sus tres cuartas partes la sala, lo que quiere decir que su capacidad de aguante y energía son inasequibles al desaliento, como lo demostraron durante casi todo el concierto en el que no cejaron de bailar y acompañar con sus voces y jaleos las evoluciones del conjunto de L’Espolla, asentado en la ciudad condal, y defensores de ese “folk pedante” suyo, heredero de Sisa o de Pau Riba y, en lo internacional, admiradores de Bob Dylan y Bruce Springsteen. En cuanto a su desarrollo artístico, decir que el espectáculo no observó altibajos, en absoluto, desarrollándose como ya apuntamos al principio a alta y buenísima velocidad de crucero, y con el grupo a tope, dirigido por su guitarrista cantante y frontman Quim Carandell (de asombroso parecido con Gerry Buckley del trío América o Ray Manzarek de The Doors), ejerciendo de perfecto director de escena y repartiendo juego entre sus cinco compañeros: Andreu Galofré (bajo), Gabriel Bosch (guitarra), Roger Cassola (batería), Pau Esteve (teclado) y Lluc Valverde (vientos). No querría despedir esta crónica sin destacar la notablemente desinhibida participación cantando y bailando de unos cuantos espectadores invitados sobre el escenario, que aceptaron encantados y de forma espontánea la interpelación de La Ludwig para que se sumaran a la fiesta al final del concierto. ¡¡¡Espectacular!!!