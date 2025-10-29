Introspección vitalista

Creado: Actualizado:

Un poco de historia... La cantante, guitarrista y compositora Mónica Agustí debutó a finales de los 90 en el seno de la banda Watercookies en la que, junto a su hermano menor y líder de la formación, Tino, y otros músicos locales desarrollaron actividades hasta el desgraciado accidente que se llevó la vida de Tino y truncó de forma abrupta la trayectoria del grupo. Como homenaje y para mantener vivo el recuerdo de su hermano, Mónica y su familia, ayudados por un buen número de amigos y conocidos del mundo musical y cultural leridano, decidieron organizar el Festinoval, un evento sin afán de lucro pensado para proyectar a bandas y artistas emergentes de Lleida, por supuesto, pero también del resto de Catalunya y de los Països Catalans. Durante diez años ininterrumpidos, y hasta que un crecimiento desmesurado del Festival cuya gratuidad entró en conflicto con la logística y crecientes gastos organizativos con el paulatino abandono de instituciones y patrocinadores comprometidos, el acontecimiento fue todo un éxito artístico y de público. Sus primeras ediciones se celebraron en Gardeny y las últimas en los Camps Elisis, siendo el Festinoval, en muchos casos, trampolín para muchos conjuntos o solistas, varios de los cuales llegarían a alcanzar muchísima popularidad a continuación de su paso por Lleida o, incluso, aún estarían en activo. Decir que, tras la disolución de Watercookies, Mónica se dedicó a su profesión de profesora de inglés, guardándose para el ámbito familiar y la intimidad su gusto por la música, cantar o componer. Hace poquitos años, un concierto de revival de Watercookies sirvió para despertarle el gusanillo de nuevo y activar todo lo que ha venido después. Jane Ale es, por fin, la nueva formación por ella encabezada y completada eficazmente por Xavi Jové al bajo, Jordi Cucó a la guitarra, Sergi Tala a los teclados y Xavier “Xavito” López a la batería, y que estas pasadas fechas se puso de largo en su reciente concierto sold out celebrado en el Cafè, rodeados de familiares, amigos, compañeros de trabajo y músicos de la ciudad, que no quisieron perderse tan gratificante debut musical. Por lo que pudimos apreciar desde el punto de vista genérico, el grupo reivindica melodías nueva-oleras de las décadas de los 80 y 90 a base de guitarras robustas, ritmos poderosos y coros vivaces, sustentados sobre un sonido clásico synth-pop en el que el teclado sirve de base predominante y elemento globalizador. La cálida voz de Agustí, dulce y enérgica a la vez, es el eje melódico sobre el que pivota el buen hacer de toda la banda, alternando registros íntimos de baladas y medios tiempos, donde sale más a la luz su faceta de cantautora en competitivo inglés, con momentos de máximo acento rítmico, con los que poner a bailar a todo el mundo. Como pude leer en la información de prensa en las vigilias del espectáculo, definiciones que en general comparto, su combinación de ingredientes a base de americana, pop anglosajón, indie y folk es lo que mejor define su paleta estilística. A destacar el protagonismo vocal de Mónica, y ese buen sonido en conjunto del grupo que la envuelve, con gustos que le intuyo y ese soniquete interpretativo que indefectiblemente nos retrotrae, al menos para un servidor, a potentes bandas de peso femenino o guerreras extranjeras de décadas atrás como Bonnie Raitt, Bangles, Joan Jett, Pretenders, Sheryl Crow o Melissa Etheridge, o nacionales como Ella baila sola, Dover, Dinarama o Lilith. Admirable, finalmente, el meritorio trabajo compositivo de Agustí, futo de mucho tiempo de pausada escritura introspectiva, aunque vitalista a más no poder, pues su carácter positivo y gran empatía son los mejores consejeros para poner en limpio y mostrarnos sin pudor sus historias personales cotidianas. Atentos que la cosa promete.