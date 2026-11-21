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Vaya por delante que mi formación académica y cultural francófona, ante cualquier propuesta venida desde nuestro vecino del norte o que destile ni que sea mínimamente su aroma, suele atraerme como un auténtico imán sin posibilidad de resistencia. Y es que, pese a haber tenido que bregar en competencia con varias otras muy buenas propuestas musicales repartidas por otros locales de la ciudad, no dudé mucho por la que el Espai Orfeó acogió el pasado fin de semana. Hablo del concierto de Lecocq, el proyecto personal más reciente de Enric Mont Lecocq, en su primera excursión a nuestra ciudad en los más de tres lustros que atesora su carrera profesional. Una propuesta que marca el capítulo más reciente de un camino que, tras doce años al frente de la banda Medusa Box, decidió cambiar de forma absoluta de presupuesto y explorar otros territorios creativos desde una perspectiva más íntima y –diría– casi autobiográfica. En esta nueva aventura, Lecocq recupera sus dos diomas de infancia, el francés y el catalán, para construir un universo sonoro en el que la identidad, la memoria y las emociones adquieren un protagonismo especial. Una dualidad lingüística que no responde únicamente a una cuestión de raíces, sino que amplía los matices expresivos de unas composiciones de carácter evocador, en las que los recuerdos personales dialogan con imágenes de la naturaleza y referencias al universo. Su primera entrega de larga duración, Sous la glace / Sota el gel (2024), reunió diez canciones que ya anticipaban esa voluntad de desnudar el discurso musical y buscar una conexión más directa con el oyente. Tras la publicación de diversos singles y EP’s con material inédito, este 2026 ha llegado Sucre, su segundo trabajo de larga duración y el verdadero motivo de su visita al escenario leridano. En este nuevo repertorio, Lecocq destila su sonido hasta alcanzar una sugerente expresión de neo-soul bien puro. La propuesta gana en elegancia, profundidad y sutileza, combinando texturas envolventes, ritmos de marcada sensibilidad y una interpretación vocal que rehúye cualquier exceso para encontrar su fuerza precisamente en los detalles. Hay en su manera de cantar una naturalidad contenida, una proximidad que convierte cada canción en un pequeño espacio de confidencia. Como está tan de moda en la actualidad, que todo el mundo busca complicidades en discos o recitales, Sucre despliega, como valor añadido, un interesante abanico de colaboraciones artísticas de Phoac, Moorea y hasta de un Roger Mas, admirado de todos, quien, para desgracia de los presentes, no se dejó ver por el Orfeó. Aportaciones diversas, sin duda, que enriquecen el paisaje sonoro del disco sin desdibujar en absoluto la personalidad de su creador pero ofreciendo un auténtico festín de matices que confirma la amplitud de miras de este gran creador y su transversalidad desde todos los puntos de vista. En el Orfeó, aunque en petit comité por la competencia vespertina antes esgrimida, Lecocq nos regaló una propuesta madura, delicada y con identidad propia. Lejos de cualquier necesidad de reivindicar su trayecto primigenio, este singular artista bilingüe parece haber encontrado en esta nueva etapa un lenguaje que le permite expresarse con mayor libertad y una ternura más que apreciable. En definitiva, una música que no busca imponerse, sino seducir lentamente, como el azúcar que da título a su último trabajo, deshaciéndose en nuestro paladar, hasta dejarnos un poso dulce y persistente.