Falses creences

La importància econòmica i social de la ramaderia la demostren les xifres d’exportacions, l’ocupació directa, la indirecta, la territorialització, la seguretat en la no-deslocalització, la diversitat productiva, els sectors complementaris i especialment la importància estratègica alimentària. La ramaderia és el puntal imprescindible de l’economia catalana. Sense la producció ramadera actual, les xifres d’ingressos i despeses de l’erari públic es trobarien en fallida. En definitiva, no seríem més pobres, seríem tan pobres que els serveis socials serien insostenibles. Aquesta realitat contrasta amb el fet que les mateixes administracions, que mostren com un èxit propi els rècords en els històrics de producció i exportació, actuen criminalitzant els verdaders tenidors d’aquest èxit. Aquesta situació es torna irracional i molts dels arguments emprats sense base econòmica no tenen tampoc cap base científica, i això és injustificable. En els darrers anys, importants corrents de pensament pretenen canviar no tan sols l’equilibri natural del qual l’evolució i la naturalesa ens han dotat, sinó que ho fan, sovint, de forma hostil, impositiva i negacionista per sobre la ciència, la informació i, fins i tot, el sentit comú. En una societat avançada és no tan sols necessari, sinó imprescindible, plantejar nous comportaments ètics dels humans respecte als animals. Només faltaria. Però en l’era de la informació i la tecnologia, amb un clic, la desconfiança en la ciència mostra quotes d’irracionalitat molt preocupants. Les campanyes asocials, la negació del canvi climàtic, la teocràcia governamental i les campanyes contra l’evidència científica tenen conseqüències econòmiques i socials de gran abast. Segur que l’abús d’alguns dona ales a aquests comportaments, però generalitzar sense corregir aquest abús és un suïcidi. Tenint en compte els desastres naturals, el creixement de la població, la competència pels recursos naturals, l’espai de vida i els avenços tecnològics, entre altres, s’haurà de canviar obligatòriament la producció ramadera. La visió unilateral dels guanys econòmics i productivitat haurà de canviar-se per conceptes holístics de beneficis i costos, tant directes com indirectes.