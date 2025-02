La pedra i el llast (1)

Creado: Actualizado:

Els pagesos ens varen explicar i ens segueixen explicant, un any després, que tenen una pedra al coll amb la burocràcia. Els exemples ens mostren una realitat insuportable. De fet, un escàndol. Els passos administratius per aconseguir un permís són un monument a la ruqueria, la ineficiència i la corrupció. Les inspeccions irracionals en el fons i la forma són frustrants en el resultat. Les exigències per a uns són autopista permissiva per a altres. Però no tot és blanc o negre, perquè els grisos són llei. Mentre el biomonitoratge de residus mostra la presència de pesticides en l’orina de nens de 8 a 14 anys, alguns pagesos demanen barra lliure. Obliden que la seva major plusvàlua és la qualitat i la seguretat alimentària. Segur que l’entrada d’aliments sense control pel colador de les fronteres europees, en benefici dels deixats de tota mena, són part del problema. Però no cal oblidar que Espanya, com en tants altres concursos de mèrits a la putrefacció, som els líders europeus en l’ús i abús de pesticides. En consumim més de 80 M de quilos, uns 2 quilos per persona. Les tendències de producció i consum responsable desvien pejorativament aquestes dades a parts de la població. Les cues de compradors no són als mercats de proximitat i productes ecològics, sinó als mercats amb preus d’oportunitat. La burocràcia excessiva és una pedra a la sabata, però si a més és ineficaç i corrupta, que permet la barbàrie dels molts mercaders i els pocs productors sense escrúpols, llavors és un atemptat a la salut i l’economia de futur. Per una part, em costa creure que els sindicats es comprometin a la reducció de la burocràcia, quan les seves oficines de serveis administratius compten amb centenars de tècnics per fer-la possible. El gos es mossega la cua i fa que els pagesos no puguin sobreviure a la muntanya de papers que els ofega i també és una evidència que els sindicats necessiten aquestes imponents màquines burocràtiques per obtenir ingressos, subvencions i coneixements tècnics per les seves reivindicacions. Cal fer eficient l’imponent aparell administratiu de les diferents administracions en els dos sentits del progrés. Facilitat a l’explotació familiar pagesa i seguretat als consumidors.