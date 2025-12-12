De l’entrepà al ridícul
La crisi de la PPA només és la punta de l’iceberg de la incompetència de l’administració sanitària. La política d’aquest tripartit, fins i tot amb això simulat, es basa a predicar expectatives i comunicar les mel·líferes falsedats amb la massiva publicitat. En una setmana han desviat el focus informatiu de la PPA, que arruïna i ridiculitza tot Catalunya, a les mascaretes dels centres de salut. Una mostra flagrant que el problema no és tan sols de la malaltia dels porcs, sinó de salut pública. Aquest diari m’ha permès, durant anys, advertir de situacions que no tan sols perjudiquen l’economia, sinó la salut dels ciutadans. No és casualitat que tots els professionals de la salut, ja siguin metges, veterinaris o infermeres estiguin de manifestació per mostrar que això no funciona. No és casualitat que en aquests moments coincideixi simultàniament a Catalunya l’emergència de la PPA, la Dermatosi nodular bovina, la grip aviària, entre d’altres inclús més greus. No és casualitat que mentre les aus domèstiques estan per decret confinades, aquest diari doni la informació que la Paeria de Lleida espantarà les aus dels voltants de l’Arnau donada la quantitat de femtes que provoquen “relliscades”. Sobta que només les espanti del lloc, ja que si no són allí les repartiran encara més per tot Lleida. Els invito que mirin el terra i veuran tota la paleta de colors en una mostra dels signes de malaltia que transporten. No és casualitat que ara constitueixin la “Mesa dels porcs senglars” per solucionar un problema llargament mostrat. Un problema que fa anys que denuncien els pagesos, els ramaders, els conductors i els professionals de la salut responsables. Una política mediambiental errònia al dictat de les modes del moment i sense recursos suficients ha propiciat que ara en el signe contrari del pèndol es vagi al salvatgisme que la llei, la seva, no permet. La política d’una administració incompetent que fins ara ha restat impune en els danys causats. En canvi, seria molt greu que ens volguessin fer creure que sí que és casualitat que la PPA va aparèixer a pocs metres d’un centre de recerca, que experimenta amb animals vius sobre aquesta malaltia. Les proves ho demostraran? No sé què s’inventaran si no.