Remarcava el darrer dia la faceta literària de Nora Ephron, a propòsit d’un parell de llibres seus apareguts recentment en català, però aquesta jueva nascuda el 1941 a Nova York i morta a la mateixa ciutat 71 anys més tard és sobretot coneguda com a directora i guionista de cinema, nominada als Oscar tres vegades. La seva especialitat eren les comèdies romàntiques. Va signar els guions d’una dotzena de llargmetratges i en va dirigir vuit, la majoria èxits de taquilla, com Alguna cosa per recordar, Un dia de bojos, Tens un e-mail, Embruixada o Julie & Julia. El primer dels esmentats, Alguna cosa per recordar, traducció bastant lliure del títol original, Sleepless in Seattle, estrenat el 1993, amb Tom Hanks i Meg Ryan als papers principals, s’acaba amb un lacrimogen happy end –pur almívar sentimental– a la terrassa superior de l’Empire State Building, l’icònic gratacel de Manhattan que havia sigut molt temps l’edifici més alt del món. Es tractava en el fons d’un diguem-ne homenatge a un film mític, An affair to remember, distribuït a casa nostra com Tú y yo, del director Leo McCarey, protagonitzat per Gary Grant i Deborah Kerr, diverses seqüències del qual van apareixent a la cinta d’Ephron. El que no se sap gaire és que aquesta segona pel·lícula era un remake d’una del 1939, titulada Love Affair, entre nosaltres també Tú y yo, dirigida gairebé dues dècades abans pel mateix Leo McCarey i que comptava com a starring masculí amb Charles Boyer i femení Irene Dunne. L’argument divergeix poc de l’una a l’altra. Un esportista cèlebre i amb fama de playboy –francès o italià, quasi l’única diferència– s’embarca a Europa en un transatlàntic cap a Nova York, on té previst casar-se amb una rica pubilla de la indústria siderúrgica. A bord coneix una companya de viatge que canta en clubs nocturns. Durant la travessia d’una setmana s’enamoren. Arribats a destí, s’emplacen sis mesos després, el primer de juliol, al capdamunt –planta 102– de l’Empire State, “el més a prop del cel possible”. El dia en qüestió, la noia no compareix a la cita, perquè mentre hi va l’atropella un cotxe. Es queda paralitzada de cintura en avall i, fins que ell no se n’assabenta, tots dos pateixen moltíssim (en una versió més truculenta, produïda a l’Índia el 1999, en comptes de prostrada en una cadira de rodes, a la cantant li han amputat les dues cames).