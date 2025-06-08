Alegries domèstiques
Anem al Rapi Plant, un garden center, en català centre de jardineria, al poble de la Ràpita, vora Balaguer, que celebra el trentè aniversari –felicitats–, a comprar flors d’estiu per al pati. Petúnies, begònies, clavellines, espígol, rosers i encara una dotzena d’aquelles balsaminàcies humils però de tons vivaços –rosa, blanc, vermell, porpra– que responen al nom curiós i confio que premonitori d’Alegria de la casa, originàries de Tanzània o Moçambic, també designades sultana o Lizzie, tot i que la denominació científica és Impatiens walleriana, pel missioner britànic Horace Waller que les va catalogar primer.
A l’hora de passar per caixa, empenyent el carret amb la vistosa i perfumada càrrega multicolor, agafo de damunt del taulell un exemplar del quinzenal gratuït Groc, que repasso sempre que el puc aconseguir, sobretot pel poema que l’amic Miquel Trilla hi publica amb fidel constància al requadre titulat El racó del poeta, amb el subtítol espriuà d’Indesinenter. En aquest número, els versos versen, ja em disculparan la redundància, sobre la recent apagada massiva, que per molt que es repeteixi en un futur no podrà enfosquir del tot la veritat d’allò que “no s’extingeix ni mai s’acaba”.
La revista que fullejo entre fulles, disculpin de nou, i pètals, mentre el caixer compta testos, inclou també una triple recomanació de lectures a càrrec de la biblioteca de la capital de la Noguera, dues de juvenils i la novel·la negra Les falses veritats, de Joan Biscarri, i tres notícies més relacionades amb les belles lletres: l’igualment balaguerí Francesc Culleré guanya el certamen poètic Vila de Benissa, la ciutat dels comtes acollirà una nova edició del Cicle Juliol de Música i Poesia, i el concurs literari AMIC-Ficcions, destinat a alumnes d’arreu dels Països Catalans, arriba a la final amb dos centenars d’històries de ficció. De retorn a casa de la Lluïsa, sens dubte més alegre per la renovada presència florida –vull dir totes dues, la casa i la mestressa–, en consulto les bases, on s’adverteix que qualsevol narració generada per intel·ligència artificial quedarà automàticament desqualificada i que els premiats rebran un iPhone, un iPad, una PlayStation, un smartwatch, uns auriculars sense fil o un llibre electrònic. Potser tampoc no passaria res si hi afegissin algun llibre de paper, que al capdavall una flor no fa estiu.