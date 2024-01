Precaución para evitar las estafas

Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra recibieron el pasado año un total de 5.995 denuncias por estafas en las comarcas de Lleida, lo que supone una media de 16 al día y un 20 por ciento más que en 2022. Representan casi uno de cada cuatro de los hechos delictivos registrados por la policía autonómica y su número supera ya al de los hurtos. Y todo esto teniendo en cuenta que todavía hay una cifra importante que no se acaba denunciando. La gran mayoría de ellas se cometen a través de internet, y este también es el factor que explica su gran incremento en los últimos años. El uso de la red lleva tiempo al alza y las restricciones en la movilidad durante la pandemia de Covid provocaron que incluso personas que eran reticentes a relacionarse con sus allegados y amigos o a comprar por vía digital acabaran cambiando de opinión. El inmenso volumen de interacciones y compras a través de internet hace que las oportunidades de fraude sean también muy grandes. Un dato significativo: según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico facturó en España más de 19.000 millones en el primer trimestre de 2023. Además, también se mueve una gran cantidad de dinero en operaciones con cuentas bancarias y en transacciones entre particulares. En general, las empresas y entidades con canales digitales han reforzado la seguridad de forma que las posibilidades de fraude se minimizan. Sin embargo, muchas personas que operan por internet no cuentan con la formación indispensable o bien no prestan la atención suficiente ni toman las precauciones necesarias para detectar si el particular o la empresa a los que transfieren dinero o les dan el número de una tarjeta o cuenta bancaria por una compra u otro motivo son realmente quienes dicen ser. Y, por otro lado, los ciberdelincuentes se benefician de poder actuar sin dar la cara y a distancia, lo que les facilita poder escabullirse cuando sus víctimas se dan cuenta del fraude. Por eso, una de las principales claves para evitar ser objeto de estos delitos es asegurarse siempre de la identidad de la persona o empresa a la que entregamos dinero o facilitamos determinados datos.

Prudencia al volante

Los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de tres personas en una semana en Lleida, por lo que hay que insistir en la necesidad de conducir con prudencia y respetando las normas. Al margen de otros factores, imponderables como un simple despiste hacen que sea muy difícil garantizar al 100% la seguridad vial. Ahora bien, una cosa es esto y otra conductas peor que temerarias, como sería el caso, si se confirma en el juicio, del chófer del furgón que atropelló mortalmente a 2 motoristas en septiembre de 2021 en la A-22 que estaba ebrio y drogado.