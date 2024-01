Precaució per evitar les estafes

Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’any passat un total de 5.995 denúncies per estafes a les comarques de Lleida, la qual cosa representa una mitjana de setze al dia i un 20 per cent més que el 2022. Representen gairebé un de cada quatre dels fets delictius registrats per la policia autonòmica i el seu nombre ja supera el dels furts. I tot això tenint en compte que encara hi ha una xifra important que no s’acaba denunciant. La gran majoria es cometen a través d’internet, i aquest també és el factor que explica el seu gran increment en els últims anys. L’ús de la xarxa porta temps a l’alça i les restriccions en la mobilitat durant la pandèmia de covid van provocar que fins i tot persones que eren reticents a relacionar-se amb els seus pròxims i amics o a comprar per via digital acabessin canviant d’opinió. L’immens volum d’interaccions i compres a través d’internet fa que les oportunitats de frau siguin també molt grans. Una dada significativa: segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el comerç electrònic va facturar a Espanya més de 19.000 milions en el primer trimestre del 2023. A més, també es mou una gran quantitat de diners en operacions amb comptes bancaris i en transaccions entre particulars. En general, les empreses i entitats amb canals digitals han reforçat la seguretat de manera que les possibilitats de frau es minimitzen. Tanmateix, moltes persones que operen per internet no compten amb la formació indispensable o bé no presten prou atenció ni prenen les precaucions necessàries per detectar si el particular o l’empresa als quals transfereixen diners o els donen el número d’una targeta o compte bancari per una compra o un altre motiu són realment els qui diuen ser. I, d’altra banda, els ciberdelinqüents es beneficien de poder actuar sense donar la cara i a distància, fet que els facilita poder escapolir-se quan les seues víctimes s’adonen del frau. Per això, una de les principals claus per evitar ser objecte d’aquests delictes és assegurar-se sempre de la identitat de la persona o empresa a la qual entreguem diners o facilitem determinades dades.

Prudència al volant

Els accidents de trànsit han segat la vida de tres persones en una setmana a Lleida, per la qual cosa cal insistir en la necessitat de conduir amb prudència i respectant les normes. Al marge d’altres factors, imponderables com una simple badada fan que sigui molt difícil garantir al 100% la seguretat viària. Ara bé, una cosa és això i una altra conductes pitjor que temeràries, com seria el cas, si es confirma en el judici, del xòfer del furgó que va atropellar mortalment dos motoristes el setembre del 2021 a l’A-22 que anava ebri i drogat.