Rebelión en la granja (y en el campo)

Los payeses dicen basta. Agricultores y ganaderos de toda Europa han salido a la calle. El conflicto se inició en Francia, el jueves saltó a Bruselas y el viernes se cortaron las primeras carreteras en las comarcas de Lleida a la espera de la gran protesta prevista para el martes. El caos provocado en las carreteras galas ya ha afectado a unos 1.500 camiones de las comarcas de Lleida, con pérdidas de 800 euros diarios por vehículo. Y es solo el principio. Agricultores y ganaderos se enfrentan a diario a una burocracia que les entierra en papeles. De hecho, una de sus principales demandas es disminuir el alud de exigencias a las que se enfrentan en cada trámite. También piden cobrar ya las ayudas por la sequía anunciadas el año pasado y claman por unos precios justos para no perder dinero para seguir produciendo. No son las únicas reivindicaciones. En materia medioambiental, tienen en el punto de mira las restricciones de cultivo que existen en las zepas (zonas de especial protección para las aves) así como derogar normativas de bienestar animal que pueden poner en peligro la supervivencia económica de muchas granjas. También reclaman reducciones en las cuotas de autónomos de la Seguridad Social, entre otras muchas reivindicaciones. Puede parecer una carta a los Reyes Magos demasiado larga, pero lo cierto es que el campo está en crisis. Y el sector primario siente que se ha activado una cuenta atrás hacia un punto de no retorno. En las comarcas de Lleida, el número de profesionales del campo baja a un ritmo insostenible. El año pasado había 8.542 agricultores y ganaderos cotizando en el régimen especial de autónomos del campo. Representa un descenso de 839 cotizantes con respecto a diciembre de 2019. O, dicho de otro modo, cada semana se dan de baja cuatro payeses. A la vez, crece el volumen del empleo generado por el sector. De 3.462 asalariados en el sector agrario en 2019 se ha pasado a 3.963 en diciembre de 2023. Menos payeses, más temporeros. La renta agraria en Catalunya se ha situado en 2021 y 2022 claramente por debajo del nivel que tenía en 2008. Un cóctel explosivo que ha sacado a los payeses a la calle. Aunque las protestas se iniciaron en Francia, la Plataforma 6F, surgida de un grupo de WhatsApp creado por un agricultor leridano, sumó en pocas horas un millar de profesionales que el martes están llamados a cortar la autovía A-2 con sus tractores, una movilización que cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias UP, JARC y Asaja, así como de las cooperativas. Además, UP ha anunciado protestas el día 13 en toda Catalunya y una tractorada en Madrid el 21. Solo hace un año que celebrábamos los éxitos de la película Alcarràs, de Carla Simón, pero parece que todos hemos olvidado lo que cuenta este film. “Visca la pagesia!”, gritó en la Berlinale. Pero cada día resulta más difícil vivir del campo.