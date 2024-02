Rebel·lió a la granja (i al camp)

Creat: Actualitzat:

Els pagesos diuen prou. Agricultors i ramaders de tot Europa han sortit al carrer. El conflicte es va iniciar a França, dijous va saltar a Brussel·les i divendres es van tallar les primeres carreteres a les comarques de Lleida a l’espera de la gran protesta prevista per dimarts. El caos provocat a les carreteres gal·les ja ha afectat uns 1.500 camions de les comarques de Lleida, amb pèrdues de 800 euros diaris per vehicle. I és només el principi. Agricultors i ramaders s’enfronten diàriament a una burocràcia que els enterra en papers. De fet, una de les seues principals demandes és disminuir l’allau d’exigències a què s’enfronten en cada tràmit. També demanen cobrar ja els ajuts per la sequera anunciats l’any passat i clamen per uns preus justos per no perdre diners per continuar produint. No són les úniques reivindicacions. En matèria mediambiental, tenen en el punt de mira les restriccions de cultiu que hi ha a les zepes (zones d’especial protecció per a les aus) així com derogar normatives de benestar animal que poden posar en perill la supervivència econòmica de moltes granges. També reclamen reduccions en les quotes d’autònoms de la Seguretat Social, entre moltes altres reivindicacions. Pot semblar als Reis Mags una carta massa llarga, però el cert és que el camp està en crisi. I el sector primari sent que s’ha activat un compte enrere cap a un punt de no-retorn. A les comarques de Lleida, el nombre de professionals del camp baixa a un ritme insostenible. L’any passat hi havia 8.542 agricultors i ramaders cotitzant en el règim especial d’autònoms del camp. Representa un descens de 839 cotitzadors respecte al desembre del 2019. O, dit d’una altra manera, cada setmana es donen de baixa quatre pagesos. Alhora, creix el volum de l’ocupació generada pel sector. De 3.462 assalariats al sector agrari el 2019 s’ha passat a 3.963 el desembre del 2023. Menys pagesos, més temporers. La renda agrària a Catalunya s’ha situat el 2021 i el 2022 clarament per sota del nivell que tenia el 2008. Un còctel explosiu que ha tret els pagesos al carrer. Encara que les protestes es van iniciar a França, la Plataforma 6F, sorgida d’un grup de WhatsApp creat per un agricultor lleidatà, va sumar en poques hores un miler de professionals que dimarts estan cridats a tallar l’autovia A-2 amb els seus tractors, una mobilització que compta amb el suport de les organitzacions agràries UP, JARC i Asaja, així com de les cooperatives. A més, UP ha anunciat protestes el dia 13 a tot Catalunya i una tractorada a Madrid el 21. Només fa un any que celebràvem els èxits de la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, però sembla que tots hem oblidat el que explica aquest film. “Visca la pagesia!”, va cridar a la Berlinale. Però cada dia resulta més difícil viure del camp.