Hechos, mejor que palabras

Creado: Actualizado:

La Plataforma 6-F, con el apoyo de sindicatos agrarios y cooperativas, ha logrado con sus movilizaciones masivas en Lleida y el conjunto de Catalunya, el Estado español y en el resto de países de la Unión Europea, arrancar varios compromisos de la Generalitat, del Gobierno central y del organismo comunitario. En primer lugar, cabe felicitarles porque demuestra, una vez más, que la unión de agricultores y ganaderos es vital para hacer frente a la grave crisis que atraviesan por diferentes motivos económicos y geopolíticos. La promesa de ventanilla única que planteó el presidente Pere Aragonès el miércoles, la que hizo ayer la presidenta del Parlament, Anna Erra, de revisar los porcentajes de agua a ahorrar ante la sequía en las cuencas internas de Catalunya, así como la cumbre que propuso el conseller de Acción Climática, David Mascort, para analizar dentro de 15 días las medidas urgentes que cabe tomar y poner sobre la mesa son pasos a considerar, que no solucionarán la recesión de las pequeñas y medianas empresas agroganaderas de Lleida y el Pirineo, pero pueden ayudar a frenar su deterioro. Del mismo modo, avanzar el pago de las ayudas concedidas, que la mayoría de comunidades ya han abonado, dará un poco de aire a las economías familiares del sector. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que su ejecutivo fortalecerá la ley de la cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas, fundamental para no trabajar por debajo de costes de producción, lo que destruye el valor de la cadena en su punto inicial, los agricultores y ganaderos. También, según el presidente español, trabajará para implementar las condiciones a las importaciones agrícolas. Por su parte, el anuncio de la reevaluación de la PAC por parte de la UE podría ayudar a disminuir la presión sobre el campo en la lucha contra el cambio climático, muy importante pero que no puede sostenerse solo con el sacrificio agrario. Ahora, lo que hace falta es que estas palabras se transformen en hechos y no se queden, como en tantas ocasiones, en el estadio de las intenciones y las palabras. Un paso para Rodalies LleidaUna de las reivindicaciones históricas de Lleida es disponer de un servicio de Rodalies digno y que permita desplazarse con comodidad, puntualidad y rapidez y, sobre todo, con más frecuencias en las tres líneas convencionales de las que dispone. Pues bien, ayer se dio el primer paso para que el tramo entre Lleida y Cervera entre en el siglo XXI, doblando el servicio y con un total de 10 trayectos diarios, lo que, sumado a las mejoras más que evidentes en los últimos años en la línea de La Pobla, impulsa el servicio por ferrocarril en Ponent