Fets, millor que paraules

La Plataforma 6-F, amb el suport de sindicats agraris i cooperatives, ha aconseguit amb les seues mobilitzacions massives a Lleida i el conjunt de Catalunya, l’Estat espanyol i la resta de països de la Unió Europea, arrancar diversos compromisos de la Generalitat, del Govern central i de l’organisme comunitari. En primer lloc, cal felicitar-los perquè demostra, una vegada més, que la unió d’agricultors i ramaders és vital per fer front a la greu crisi que passen per diferents motius econòmics i geopolítics. La promesa de finestreta única que va plantejar el president Pere Aragonès dimecres, la que va fer ahir la presidenta del Parlament, Anna Erra, de revisar els percentatges d’aigua a estalviar davant de la sequera a les conques internes de Catalunya, així com la cimera que va proposar el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, per analitzar d’aquí a 15 dies les mesures urgents que es poden prendre i posar sobre la taula són passos a considerar, que no solucionaran la recessió de les petites i mitjanes empreses agroramaderes de Lleida i el Pirineu, però que poden ajudar a frenar-ne el deteriorament. De la mateixa manera, avançar el pagament dels ajuts concedits, que la majoria de comunitats ja han abonat, donarà una mica d’aire a les economies familiars del sector. Per la seua part, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va garantir que el seu executiu enfortirà la llei de la cadena alimentària per evitar la venda a pèrdues, fonamental per no treballar per sota de costos de producció, la qual cosa destrueix el valor de la cadena en el seu punt inicial, els agricultors i ramaders. També, segons el president espanyol, treballarà per implementar les condicions a les importacions agrícoles. Per la seua part, l’anunci de la reavaluació de la PAC per part de la UE podria ajudar a disminuir la pressió sobre el camp en la lluita contra el canvi climàtic, molt important però que no es pot sostenir només amb el sacrifici agrari. Ara, el que cal és que aquestes paraules es transformin en fets i que no es quedin, com en tantes ocasions, en l’estadi de les intencions i les paraules.Un pas per a Rodalies LleidaUna de les reivindicacions històriques de Lleida és disposar d’un servei de Rodalies digne i que permeti desplaçar-se amb comoditat, puntualitat i rapidesa i, sobretot, amb més freqüències en les tres línies convencionals de què disposa. Doncs bé, ahir es va fer el primer pas perquè el tram entre Lleida i Cervera entri en el segle XXI, doblant el servei i amb un total de 10 trajectes diaris, la qual cosa, sumada a les millores més que evidents en els últims anys a la línia de la Pobla, impulsa el servei per ferrocarril a Ponent