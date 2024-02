Iniciativas que mejoran los pueblos

Creado: Actualizado:

Gracias a los suplementos comarcales estrenados este mes de febrero en nuestro periódico, nos estamos dando cuenta de que existen un sinfín de iniciativas municipales que pasaban desapercibidas en las principales páginas de cada edición, con la prioridad lógica que tienen las grandes infraestructuras viarias, ferroviarias, hídricas, agroganaderas, sanitarias o educativas para nuestros lectores. Pero más allá del pulso económico, cultural y deportivo con el que diariamente batallan los ayuntamientos, existen multitud de proyectos sociales, de voluntariado, de convivencia y de innovación que merecen la misma atención que los planes millonarios porque de ellos depende algo muy importante para el día a día de los pueblos de Lleida, el Pirineo y Aran, su bienestar colectivo, tanto físico como mental. Si no hubiéramos dado un salto cuantitativo y cualitativo para explicar la vida y las inquietudes de los 231 municipios que configuran la demarcación de Lleida, probablemente no le hubiéramos dado la importancia que merece esta iniciativa de un grupo de séniors de Guissona que, una vez terminada su vida laboral, transmiten sus experiencias a las nuevas generaciones. Y si nosotros no lo hubiéramos valorado como merece, probablemente otros vecinos de varias poblaciones no habrían considerado la posibilidad de imitar esta excelente propuesta y se perdería una oportunidad de ayudar a los más jóvenes en su ciclo de participación ciudadana y política que comienzan. Tampoco sabríamos que en La Granadella el ayuntamiento ha impulsado un gimnasio municipal y un circuito de ciclismo para mantener a sus vecinos en forma, ni que Cervera tuvo una fábrica de coches única o que las minas de La Granja d’Escarp pueden convertirse en un atractivo turístico. Y así podríamos seguir con todas las vivencias o propósitos que hemos descubierto en estas páginas comarcales. Es evidente que un equipo de gobierno, sea municipal o comarcal, no cambiará, por sí solo, la vida de sus conciudadanos pero sí puede, y debe de hecho, contribuir a hacer más digna, cívica, igualitaria y próspera la cotidianidad de las personas que representan y apoyar e impulsar ideas de terceros que contribuyan al bien común. Alexei Navalny El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny (47 años), encarcelado por el régimen de Putin, murió ayer en una remota prisión del país, en lo que es una nueva demostración, si es que hacía falta, de que el presidente de Rusia es y actúa como un dictador. La comunidad internacional, con sus contradicciones y defectos, que nadie los niega, no puede quedarse indiferente o mirar hacia otro lado ante la magnitud de las barbaries, sean en Rusia o en Gaza