Iniciatives que milloren els pobles

Gràcies als suplements comarcals estrenats aquest mes de febrer al nostre diari, ens estem adonant que existeixen una infinitat d’iniciatives municipals que passaven desapercebudes a les principals pàgines de cada edició, amb la prioritat lògica que tenen les grans infraestructures viàries, ferroviàries, hídriques, agroramaderes, sanitàries o educatives per als nostres lectors. Però més enllà del pols econòmic, cultural i esportiu amb què diàriament batallen els ajuntaments, existeixen multitud de projectes socials, de voluntariat, de convivència i d’innovació que mereixen la mateixa atenció que els plans milionaris perquè d’ells depèn una cosa molt important per al dia a dia dels pobles de Lleida, el Pirineu i Aran, el seu benestar col·lectiu, tant físic com mental. Si no haguéssim fet un salt quantitatiu i qualitatiu per explicar la vida i les inquietuds dels 231 municipis que configuren la demarcació de Lleida, probablement no li hauríem donat la importància que mereix aquesta iniciativa d’un grup de sèniors de Guissona que, una vegada acabada la vida laboral, transmeten les seues experiències a les noves generacions. I si nosaltres no ho haguéssim valorat com es mereix, probablement altres veïns de diverses poblacions no haurien considerat la possibilitat d’imitar aquesta excel·lent proposta i es perdria una oportunitat d’ajudar els més joves en el seu cicle de participació ciutadana i política que comencen. D’altra banda, tampoc sabríem que a la Granadella l’ajuntament ha impulsat un gimnàs municipal i un circuit de ciclisme per mantenir els veïns en forma, ni que Cervera va tenir una fàbrica de cotxes única o que les mines de la Granja d’Escarp poden convertir-se en un atractiu turístic. I així podríem seguir amb totes les vivències o propòsits que hem descobert en aquestes pàgines comarcals. És evident que un equip de govern, sigui municipal o comarcal, no canviarà, per si sol, la vida dels seus conciutadans però sí que pot, i ha de fer-ho, contribuir a fer més digna, cívica, igualitària i pròspera la quotidianitat de les persones que representen i recolzar i impulsar idees de tercers que contribueixin al bé comú.Aleksei NavalniEl líder de l’oposició russa, Aleksei Navalni (47 anys), empresonat pel règim de Putin, va morir ahir en una remota presó del país, en el que és una nova demostració, si és que calia, que el president de Rússia és i actua com un dictador. La comunitat internacional, amb les seues contradiccions i defectes, que ningú els nega, no pot quedar-se indiferent o mirar cap a un altre costat davant de la magnitud de les barbàries, siguin a Rússia o a Gaza