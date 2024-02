Preocupante aumento de los rescates

Creado: Actualizado:

El medio natural en general y la montaña en particular tienen unos atractivos incuestionables. Descubrir parajes recónditos, superar retos con la naturaleza como marco de operaciones e intentar alcanzar aquel punto desde el cual se obtiene una vista espectacular están a la orden del día, y todas estas opciones van a más a medida que las condiciones meteorológicas mejoran. No es de extrañar pues que cada vez haya más personas que quieran disfrutar de estas maravillas. Pero queda más que claro que no todo el mundo tiene las aptitudes para subir cimas, recorrer vías escarpadas, practicar barranquismo o escalar. La prueba la tenemos con el aumento espectacular de la cifra de rescates que llevaron a cabo los Bomberos de la Generalitat y los Pompièrs de Aran el pasado año. Fueron ni más ni menos que 577 actuaciones, lo que supone un 42 por ciento más que en 2022, un récord absoluto de las últimas anualidades, superando incluso el 2020 cuando, al suspenderse el confinamiento, se registró un gran aumento de salidas al medio natural para reponerse de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia. La mayoría de rescates (465) fueron en la montaña, seguidos de la búsqueda de personas desaparecidas (algunos de ellos boletaires que se perdieron) y de servicios en medios fluviales como ríos, lagos o barrancos. Es pues una irresponsabilidad emprender actividades que comportan cierto riesgo, algunas veces más que peligroso, sin tener las nociones básicas para ello o careciendo del equipamiento adecuado. En este sentido, los Bomberos apelan de nuevo a la prudencia a la hora de hacer salidas al medio natural y recuerdan los consejos básicos que debe tener en cuenta quien vaya a emprender actividades de ocio en estas zonas. Son todos de sentido común pero, a tenor del balance de rescates, parece que es necesario recordarlos: planificar la ruta, cerciorarse de que las previsiones meteorológicas descartan inclemencias, ir acompañados, llevar dispositivos de localización y el material necesario, así como la ropa adecuada, sobre todo en épocas en las que puede haber cambios de tiempo repentinos. No es tan complicado.Animac diverso y espectacularLa 28 edición de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, quedó clausurada ayer en Lleida con un récord de participación, ya que fueron 30.000 los espectadores que visualizaron las proyecciones de un certamen que consiguió también uno de sus nuevos objetivos: la diversidad. Sesiones con lenguaje de signos y otras para personas con trastorno del espectro autista se sumaron al amplio programa y todo ello en el marco del momento espectacular que vive el mundo de la animación