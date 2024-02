Preocupant augment dels rescats

Creat: Actualitzat:

El medi natural en general i la muntanya en particular tenen uns atractius inqüestionables. Descobrir paratges recòndits, superar reptes amb la naturalesa com a marc d’operacions i intentar assolir aquell punt des del qual s’obté una vista espectacular estan a l’ordre del dia, i totes aquestes opcions van a més a mesura que les condicions meteorològiques milloren. No és estrany, doncs, que cada vegada hi hagi més persones que vulguin disfrutar d’aquestes meravelles. Però queda més que clar que no tothom té les aptituds per pujar cims, recórrer vies escarpades, practicar barranquisme o escalar. La prova la tenim en l’augment espectacular de la xifra de rescats que van dur a terme els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d’Aran l’any passat. Van ser ni més ni menys que 577 actuacions, xifra que suposa un 42 per cent més que el 2022, un rècord absolut de les últimes anualitats, superant fins i tot el 2020 quan, al suspendre’s el confinament, es va registrar un gran augment de sortides al medi natural per reposar-se de les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia. La majoria de rescats (465) van ser a la muntanya, seguits de la recerca de persones desaparegudes (alguns d’ells boletaires que es van perdre) i de serveis en mitjans fluvials com rius, llacs o barrancs. És doncs una irresponsabilitat emprendre activitats que comporten cert risc, algunes vegades més que perillós, sense tenir les nocions bàsiques o sense l’equipament adequat. En aquest sentit, els Bombers apel·len de nou a la prudència a l’hora de fer sortides al medi natural i recorden els consells bàsics que ha de tenir en compte qui vulgui emprendre activitats de lleure en aquestes zones. Són tots de sentit comú però, d’acord amb el balanç de rescats, sembla que és necessari recordar-los: planificar la ruta, assegurar-se que les previsions meteorològiques descarten inclemències, anar acompanyats i portar dispositius de localització i el material necessari, així com la roba adequada, sobretot en èpoques en què hi pot haver canvis de temps sobtats. No és tan complicat.Animac divers i espectacularLa 28 edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, va quedar clausurada ahir a Lleida amb un rècord de participació, ja que van ser 30.000 els espectadors que van visualitzar les projeccions d’un certamen que va aconseguir també un dels seus nous objectius: la diversitat. Sessions amb llenguatge de signes i altres per a persones amb trastorn de l’espectre autista es van sumar a l’ampli programa, tot en el marc del moment espectacular que viu el món de l’animació