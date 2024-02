Hay que acabar con el acoso sexual

Creado: Actualizado:

Los avances hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres han sido muy grandes a todos los niveles en las últimas décadas en nuestra sociedad, también en lo que respecta a la relación en la vía pública. Comportamientos que hace no tanto tiempo parecían normales, como que uno o varios individuos lanzaran piropos -muchas veces de mal gusto- o silbaran a mujeres con un físico agraciado en plena calle, casi han pasado a la historia. No obstante, queda muchísimo por hacer. Una prueba palpable de ello es que una encuesta efectuada en 2023 en el marco de la elaboración del Plan Local de Seguridad de Lleida constata que nada menos que un 17,22% de las mujeres de entre 16 y 65 años, lo que representa una de cada seis, afirma haber sido objeto de acoso sexual en el espacio público. Asimismo, todas las agresiones sexuales de las que se tiene constancia las han sufrido ellas, y la mayoría han sido a jóvenes de entre 16 y 24 años. Son datos muy relevantes que obedecen a diversas causas, una de las principales es sin duda el acceso a contenidos pornográficos a través de los teléfonos móviles y otros dispositivos por parte de adolescentes y de niños de solo 9 o 10 años, que de esta manera hacen suya la imagen de dominio de los hombres y de que las chicas no solo son siempre complacientes con sus deseos sexuales, sean cuales sean, sino que además disfrutan con ellos. Son muchos los expertos que alertan de que este fenómeno está detrás de las conductas machistas de adolescentes y de casos de agresiones sexuales cada vez más habituales protagonizados por chicos de estas edades. Hay otros factores que ayudan a explicar esta situación, como una cierta tendencia a la cosificación –la imagen de que ellas siempre deben estar guapas y delgadas– y el hecho de que en una sociedad tan diversa como la nuestra hay colectivos que siguen sin asumir que la igualdad de género no es ningún capricho, sino un derecho básico que hay que respetar en todos los ámbitos. Las mujeres han de poder ir por la calle, sea la hora que sea, ir de fiesta o a actos públicos con el atuendo que consideren conveniente sin temor a ser acosadas.Por otro lado, el Plan Local de Seguridad también refleja que un 8,77% y un 7,46% de los hombres y mujeres, respectivamente, de más de 65 años de la capital han sufrido en el último año algún intento de robo. Este dato hace evidente que hay que aumentar las medidas de prevención, como las charlas que ya dan periódicamente miembros de las fuerzas de seguridad en las llars de jubilados, y reforzar la vigilancia en determinadas zonas. Además, también hay que instar a que en los juicios a los delincuentes que cometen estos delitos se aplique de forma sistemática la agravante de que las víctimas son personas vulnerables.