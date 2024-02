Cal posar fi a l’assetjament sexual

Creat: Actualitzat:

Els avenços cap a la plena igualtat entre homes i dones han estat molt grans a tots els nivells en les últimes dècades a la nostra societat, també en la relació a la via pública. Comportaments que fa no tant temps semblaven normals, com que un o diversos individus tiressin floretes –moltes vegades de mal gust– o xiulessin dones amb un físic afavorit en ple carrer, gairebé han passat a la història. No obstant, queda moltíssim per fer. Una prova palpable d’això és que una enquesta efectuada el 2023 en el marc de l’elaboració del Pla Local de Seguretat de Lleida constata que ni més ni menys un 17,22 per cent de les dones d’entre 16 i 65 anys, cosa que en representa una de cada sis, afirma haver estat objecte d’assetjament sexual en l’espai públic. Així mateix, totes les agressions sexuals de les quals es té constància les han patit elles, i la majoria han estat a joves d’entre 16 i 24 anys. Són dades molt rellevants que obeeixen a diverses causes, una de les principals és sens dubte l’accés a continguts pornogràfics a través dels telèfons mòbils i altres dispositius per part d’adolescents i de nens de només 9 o 10 anys, que d’aquesta manera fan seua la imatge de domini dels homes i dels quals les noies no només són sempre complaents amb els seus desitjos sexuals, siguin quins siguin, sinó que a més en gaudeixen. Són molts els experts que alerten que aquest fenomen és al darrere de les conductes masclistes d’adolescents i de casos d’agressions sexuals cada vegada més habituals protagonitzats per nois d’aquestes edats. Hi ha altres factors que ajuden a explicar aquesta situació, com una certa tendència a la cosificació –la imatge que elles sempre han d’estar guapes i primes– i el fet que en una societat tan diversa com la nostra hi ha col·lectius que continuen sense assumir que la igualtat de gènere no és cap caprici, sinó un dret bàsic que cal respectar en tots els àmbits. Les dones han de poder anar pel carrer, sigui l’hora que sigui, anar de festa o a actes públics amb la roba que considerin convenient sense temor de ser assetjades.D’altra banda, el Pla Local de Seguretat també reflecteix que un 8,77% i un 7,46% dels homes i dones, respectivament, de més de 65 anys de la capital han patit l’últim any algun intent de robatori. Aquesta dada fa evident que cal augmentar les mesures de prevenció, com les xarrades que ja fan periòdicament membres de les forces de seguretat a les llars de jubilats, i reforçar la vigilància a determinades zones. A més, també cal instar que en els judicis als delinqüents que cometen aquests delictes s’apliqui de forma sistemàtica l’agreujant que les víctimes són persones vulnerables.