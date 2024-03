Mejoras en la Alta Velocidad

Creado: Actualizado:

Partiendo de la irrefutable verdad de que la Alta Velocidad ha mejorado la vida de muchos leridanos, abriéndoles posibilidades laborales, comerciales y sociales, no es menos cierto que existen todavía a día de hoy discriminaciones de ofertas, horarios, trayectos y precios que han de mejorar. Bajo esta premisa, el sindicato CCOO propone que haya un tren Avant más entre Lleida y Barcelona a las seis de la mañana y sinergiar las plazas de los 6 AVE por sentido que ahora paran en la ciudad y se van con asientos vacíos. Unas medidas que supondrían un coste mínimo para Renfe y que comportaría pasar de las 1.080 plazas por sentido que hay los días laborables entre Lleida y la Ciudad Condal a una horquilla de entre 1.500 y 1.600 plazas, un aumento de entre el 40% y el 60% de la oferta que acabaría con el agravio comparativo respecto a otras localidades como Toledo, donde tienen el doble de circulaciones y el triple de número de plazas. Así lo aseguró ayer el secretario de Movilidad de CCOO, Alberto Puivecino, que señaló que la opción de sinergiar plazas AVE sería muy fácil de aplicar, dado que prácticamente todos los trenes de alta velocidad entre Zaragoza y Barcelona tienen una disponibilidad de entre el 30% y el 35% de plazas. El estudio también propone una reducción del billete básico de Avant entre Lleida y Barcelona, que actualmente cuesta 31,10 euros, hasta los 20,10, una cifra que Puivecino dice que es asumible por el ministerio de Transportes y Renfe. A su vez, calificó de “absolutamente insoportable que una persona con abono mensual de Avant se tenga que levantar a las cinco de la mañana para ver si hay alguna plaza liberada para el tren de las siete y que la alternativa sea utilizar el vehículo privado; no se puede consentir esto en pleno siglo XXI”. En este sentido, el secretario de Movilidad de CCOO recordó que actualmente entre Lleida y Barcelona están circulando completos todos los trenes de la mañana de todos los días a 3-4 semanas vista. Campaña de riegoLos regantes de Lleida, desde el Canal d’Urgell al Aragón y Catalunya, Pinyana, Segarra-Garrigues, Garrigues Sud, Algerri-Balaguer, etc., afrontan la campaña de este año con muchas más garantías que la pasada, donde los cerealistas perdieron mucho dinero por la sequía. Ayer mismo una cincuentena de estos últimos presentaron en la Casa Canal de Mollerussa sus reclamaciones patrimoniales por lo que consideran una mala gestión del agua. Es evidente que este año la situación es muy distinta y precisamente por ello es inaplazable un debate sobre la gestión y usos de los recursos hídricos en esta parte de la cuenca del Ebro