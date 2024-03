Millores a l’Alta Velocitat

Creat: Actualitzat:

Partint de la irrefutable veritat que l’Alta Velocitat ha millorat la vida de molts lleidatans, obrint-los possibilitats laborals, comercials i socials, no és menys cert que existeixen encara a dia d’avui discriminacions d’ofertes, horaris, trajectes i preus que han de millorar. Sota aquesta premissa, el sindicat CCOO proposa que hi hagi un tren Avant més entre Lleida i Barcelona a les sis del matí i sinergiar les places dels 6 AVE per sentit que ara paren a la ciutat i se’n van amb seients buits. Unes mesures que suposarien un cost mínim per a Renfe i que comportaria passar de les 1.080 places per sentit que hi ha els feiners entre Lleida i la capital catalana a una forquilla d’entre 1.500 i 1.600 places, un augment d’entre el 40% i el 60% de l’oferta que acabaria amb el greuge comparatiu respecte a altres localitats com Toledo, on tenen el doble de circulacions i el triple de nombre de places. Així ho va assegurar ahir el secretari de Mobilitat de CCOO, Alberto Puivecino, que va assenyalar que l’opció de sinergiar places AVE seria molt fàcil d’aplicar, ja que pràcticament tots els trens d’alta velocitat entre Saragossa i Barcelona tenen una disponibilitat d’entre el 30% i el 35% de places. L’estudi també proposa una reducció del bitllet bàsic d’Avant entre Lleida i Barcelona, que actualment costa 31,10 euros, fins als 20,10, una xifra que Puivecino diu que és assumible pel ministeri de Transports i Renfe. Al seu torn, va qualificar d’“absolutament insuportable que una persona amb abonament mensual d’Avant s’hagi d’aixecar a les cinc del matí per veure si hi ha alguna plaça alliberada per al tren de les set i que l’alternativa sigui utilitzar el vehicle privat; no es pot consentir això en ple segle XXI”. En aquest sentit, el secretari de Mobilitat de CCOO va recordar que actualment entre Lleida i Barcelona estan circulant complets tots els trens del matí de tots els dies a 3-4 setmanes vista.Campanya de regEls regants de Lleida, des del Canal d’Urgell fins a l’Aragó i Catalunya, Pinyana, Segarra-Garrigues, Garrigues Sud, Algerri-Balaguer, etc., afronten la campanya d’aquest any amb moltes més garanties que la passada, en què els cerealistes van perdre molts diners per la sequera. Ahir mateix una cinquantena d’aquests últims van presentar a la Casa Canal de Mollerussa les seues reclamacions patrimonials pel que consideren una mala gestió de l’aigua. És evident que aquest any la situació és molt diferent i precisament per això és inajornable un debat sobre la gestió i usos dels recursos hídrics en aquesta part de la conca de l’Ebre