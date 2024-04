La (in)seguridad de l’Horta

Creado: Actualizado:

“Roban escopetas, joyas, dinero y dos coches en una casa de l’Horta” (3 de diciembre), “Asaltan otras tres viviendas en una semana en partidas de l’Horta de Lleida” (6 de febrero), “Asaltan una casa de l’Horta de Lleida y hieren a la familia para robar 15.000 euros” (26 de marzo), “Segundo robo en horas en una casa de l’Horta de Lleida con los dueños dentro” (jueves). Estos son solo algunos de los titulares que hemos publicado en los últimos cuatro meses que reflejan la preocupante situación de inseguridad que afecta a una gran zona de la capital del Segrià, de unas 20.000 hectáreas de terreno donde viven más de 5.000 personas. Y es que l’Horta se ha convertido en foco de atracción de los delincuentes que, por sus características, con casas aisladas, población de edad avanzada en muchos casos y cientos de caminos, hacen que los asaltos sean, por desgracia, un objetivo relativamente fácil. Ante esta situación, vecinos de algunas partidas, la última la de Marimunt, han acordado formar patrullas de vigilancia para impedir que los ladrones perpetren sus fechorías. Este somatén empezará a actuar este mismo fin de semana y se activa, según los promotores, para complementar las actuaciones de vigilancia tanto de Mossos como de Guardia Urbana. Los vecinos, en la reunión del jueves en la que acordaron implementar las patrullas, se mostraron preocupados porque consideran que la legislación vigente no actúa con suficiente dureza contra los ladrones reincidentes y reclamaron que todas las administraciones “deben trabajar a la una para endurecer las penas”. Por su parte, desde la Paeria anunciaron que, ante la alarma social desatada, las patrullas de la Urbana se redoblarán, pasando de las que hasta ahora se efectúan en jornadas laborables y con horarios acotados a ser permanentes los siete días a la semana; habrá más controles de seguridad y los efectivos dispondrán de drones. Asimismo, el alcalde, Fèlix Larrosa, solicitará a la conselleria de Interior más presencia de Mossos en la zona. Paralelamente, la teniente de alcalde, Cristina Morón, alertó a los vecinos para que actúen con extrema precaución, puesto que ponen en peligro sus vidas al no saber el nivel de agresividad de los delincuentes, que en más de una ocasión ha quedado claro que es extremo. Aunque no es de extrañar que pongan en peligro su integridad, porque están en juego sus propiedades y su modo de vida, así como la seguridad de los habitantes de estas partidas.Así pues, es imprescindible que se apliquen medidas urgentes para que esta zona privilegiada que rodea el centro de la capital vuelva a ser noticia por lo que realmente es: un espacio de gran riqueza agroganadera, seguro y agradable, tanto para quienes viven en l’Horta como para los muchos visitantes que recibe con el fin de disfrutar de sus encantos.