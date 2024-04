La (in)seguretat de l’Horta

Creat: Actualitzat:

“Roben escopetes, joies, diners i dos cotxes en una casa de l’Horta” (3 de desembre), “assalten tres habitatges més en una setmana en partides de l’Horta de Lleida” (6 de febrer), “assalten una casa de l’Horta de Lleida i fereixen la família per robar 15.000 euros” (26 de març), “Segon robatori en hores en una casa de l’Horta de Lleida amb els amos dins” (dijous). Aquests són només alguns dels titulars que hem publicat en els últims quatre mesos que reflecteixen la preocupant situació d’inseguretat que afecta una gran zona de la capital del Segrià, d’unes 20.000 hectàrees de terreny on viuen més de 5.000 persones. I és que l’Horta s’ha convertit en focus d’atracció dels delinqüents que, per les seues característiques, amb cases aïllades, població d’edat avançada en molts casos i centenars de camins, fan que els assalts siguin, per desgràcia, un objectiu relativament fàcil. Davant d’aquesta situació, veïns d’algunes partides, l’última la de Marimunt, han acordat formar patrulles de vigilància per impedir que els lladres perpetrin les seues malifetes. Aquest sometent començarà a actuar aquest mateix cap de setmana i s’activa, segons els promotors, per complementar les actuacions de vigilància tant de Mossos com de Guàrdia Urbana. Els veïns, en la reunió de dijous en la qual van acordar implementar les patrulles, es van mostrar preocupats perquè consideren que la legislació vigent no actua amb prou duresa contra els lladres reincidents i van reclamar que totes les administracions “han de treballar a l’una per endurir les penes”. Per la seua part, des de la Paeria van anunciar que, davant l’alarma social desencadenada, les patrulles de la Urbana es redoblaran, passant de les que fins ara s’efectuen en jornades laborables i amb horaris delimitats a ser permanents els set dies a la setmana; hi haurà més controls de seguretat i els efectius disposaran de drons. Així mateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, sol·licitarà a la conselleria d’Interior més presència de Mossos a la zona. Paral·lelament, la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, va alertar els veïns perquè actuïn amb extrema precaució, ja que posen en perill les seues vides al no saber el nivell d’agressivitat dels delinqüents, que en més d’una ocasió ha quedat clar que és extrem. Tot i que no és estrany que posin en perill la seua integritat, perquè estan en joc les seues propietats i el seu mode de vida, així com la seguretat dels habitants d’aquestes partides.Així doncs, és imprescindible que s’apliquin mesures urgents perquè aquesta zona privilegiada que envolta el centre de la capital torni a ser notícia pel que realment és: un espai de gran riquesa agroramadera, segur i agradable, tant per als qui viuen a l’Horta com per als molts visitants que rep a fi de poder gaudir dels seus encants.