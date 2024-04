El agua, un valor en alza

Creado: Actualizado:

“El acceso al agua y la garantía de su suministro se han convertido en factores clave para la inversión en agricultura, especialmente en Catalunya, por la sequía”. Así lo explicaba Regino Coca, responsable de Cocampo, la principal inmobiliaria del Estado especializada en suelo rústico, a SEGRE en el periódico de ayer lunes. Esta premisa se está trasladando tanto en el volumen de transacciones de fincas que se están firmando en Lleida, que supera las 33.000 en una década y alcanza registros que no se daban desde la fase punta de la burbuja inmobiliaria, como en las valoraciones que se manejan, estabilizadas por encima de los 20.000 euros por hectárea, tendentes a los 30.000 y que ya llegan a superar los 50.000 cuando la finca dispone de una balsa que garantice el suministro. La Estadística de Transmisiones de Propiedad del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra en 32.844 el número de fincas rústicas que cambiaron de mano en Lleida entre 2014 y 2023. Para encontrar ejercicios con volúmenes similares de operaciones inmobiliarias hay que remontarse a los dos últimos años de la burbuja inmobiliaria que explotó hace tres lustros, el 2007 y el 2008. Una de las principales causas de ese aumento de las transacciones se halla en el elevado número de transmisiones por herencia, que alcanza una media de 5.630 en los últimos diez años y que a menudo deriva en la salida al mercado de fincas, o más bien de paquetes de ellas, que los descendientes de los propietarios no tienen intención de cultivar y que los compradores adquieren en bloque. El otro rasgo característico de los últimos años es un claro aumento de los precios que, además, está teniendo consecuencias en el censo agrario al actuar de manera simultánea como incentivo para el abandono de la actividad para el pequeño agricultor y como obstáculo para la incorporación. Mientras tanto, la cotización de la tierra de secano cae a horquillas de los 3.000 a los 6.000 por hectáreas. En ese calentamiento del mercado inmobiliario rural, al que no es ajena la fórmula del arrendamiento, confluyen factores como la entrada y expansión de empresas dedicadas a cultivos intensivos que tiran al alza de los precios en función de la garantía de suministro de agua de las parcelas, y también de su tamaño por la facilidad para trabajarlas. Aviso para navegante, el agua es un valor en alza.El geriátrico de TrempLas declaraciones de ayer de familiares de los fallecidos por un brote de covid en la residencia Fiella de Tremp en plena pandemia no hacen más que reforzar las denuncias presentadas. La residencia se convirtió en una casa de los horrores donde los usuarios no estuvieron bien atendidos