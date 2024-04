L’aigua, un valor en alça

Creat: Actualitzat:

“L’accés a l’aigua i la garantia del seu subministrament s’han convertit en factors clau per a la inversió en agricultura, especialment a Catalunya, per la sequera.” Així ho explicava Regino Coca, responsable de Cocampo, la principal immobiliària de l’Estat especialitzada en sòl rústic, a SEGRE en el diari d’ahir dilluns. Aquesta premissa s’està traslladant tant en el volum de transaccions de finques que es firmen a Lleida, que supera les 33.000 en una dècada i assoleix registres que no es donaven des de la fase punta de la bombolla immobiliària, com en les valoracions que es fan anar, estabilitzades per sobre dels 20.000 euros per hectàrea, tendents als 30.000 i que ja arriben a superar els 50.000 quan la finca disposa d’una bassa que garanteixi el subministrament. L’Estadística de Transmissions de Propietat de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) xifra en 32.844 el nombre de finques rústiques que van canviar de mà a Lleida entre el 2014 i el 2023. Per trobar exercicis amb volums similars d’operacions immobiliàries cal remuntar-se als dos últims anys de la bombolla immobiliària que va explotar fa tres lustres, el 2007 i el 2008. Una de les principals causes d’aquest augment de les transaccions es troba en l’elevat nombre de transmissions per herència, que assoleix una mitjana de 5.630 en els últims deu anys i que sovint deriva en la sortida al mercat de finques, o més aviat de paquets d’aquestes, que els descendents dels propietaris no tenen intenció de conrear i que els compradors adquireixen en bloc. L’altre tret característic dels últims anys és un clar augment dels preus que, a més, té conseqüències en el cens agrari a l’actuar de manera simultània com a incentiu per a l’abandó de l’activitat per al petit agricultor i com a obstacle per a la incorporació. Mentrestant, la cotització de la terra de secà cau a forquilles dels 3.000 als 6.000 per hectàrees. En aquest escalfament del mercat immobiliari rural, al qual no és aliena la fórmula de l’arrendament, conflueixen factors com l’entrada i expansió d’empreses dedicades a cultius intensius que tiren a l’alça dels preus en funció de la garantia de subministrament d’aigua de les parcel·les, i també de la seua mida per la facilitat per treballar-les. Avís per a navegants, l’aigua és un valor en alça.

El geriàtric de Tremp

Les declaracions d’ahir de familiars dels finats per un brot de covid a la residència Fiella de Tremp en plena pandèmia no fan més que reforçar les denúncies presentades. La residència es va convertir en una casa dels horrors on els usuaris no van estar ben atesos