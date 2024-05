Atención primaria.. ¿o secundaria?

Creado: Actualizado:

Pues, a tenor de lo visto en los últimos días, todo parece indicar que la atención primaria que deben recibir todos los ciudadanos es secundaria en según qué zona, como el Baix Segre. La situación es la siguiente: el Área Básica de Salud de Seròs, que da servicio a seis municipios y muy pronto a los miles de temporeros que llegarán para la campaña de la fruta, tiene una plantilla de siete médicos, de los cuales dos están de permiso por crianza (y en breve serán tres) y otro profesional está a punto de jubilarse. Así las cosas, y tal como dijo el alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, “tenemos solo tres y medio”. ¿Y cuál fue la solución planteada por Salud? Destinar a Aitona, uno de los municipios afectados, un facultativo con antecedentes policiales por conducir ebrio, además de ser responsable de otros incidentes. Las autoridades de estas poblaciones rechazaron tajantemente esta medida, y la siguiente opción planteada por la Generalitat ha sido “ganar” un médico pero que prestará sus servicios solo hasta el miércoles. Si no fuera un asunto muy serio, como lo es todo lo relacionado con la salud y el bienestar de los ciudadanos que, por supuesto, pagan religiosamente sus impuestos, parecería un chiste, pero la situación no tiene en absoluto nada de gracioso. Es necesario dar una respuesta definitiva a una situación que, según lamentan los alcaldes, se repite año tras año y que solo se solventa temporalmente con “parches”. Y es necesario que se adopte lo más pronto posible porque, como hemos dicho, la población de la zona aumentará considerablemente las próximas semanas con el colectivo de temporeros. Y si la atención primaria en el Baix Segre está complicada, también es preocupante la falta de comadronas en las comarcas de Lleida, carencia de la que informábamos ayer. Según este colectivo de profesionales de la sanidad, que el viernes celebró el Día Internacional de la Matrona, en toda la provincia trabajan menos de 80 especialistas, cifra que debería llegar hasta 120 si se quieren respetar los estándares europeos que establecen la necesidad de que haya 9,1 comadronas por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva. Si la situación actual es poco halagüeña, aún se agravará más en un futuro próximo, con las jubilaciones previstas que no se cubrirán con nuevas profesionales. Así las cosas, uno de los pilares del estado de bienestar, el derecho a la salud de toda la ciudadanía, muestra demasiados claroscuros. El nuevo Govern de la Generalitat que salga de las urnas el próximo domingo debe tener entre sus prioridades más urgentes asegurar que los servicios de salud lleguen a todos los rincones, por pequeños que sean. Es del todo vital asentar a la población en el ámbito rural y, por supuesto, debe disponer de todos los servicios, aunque sea a escala, como si de una gran ciudad se tratara.