Cuatro muertos en 72 horas en Lleida

Dos hombres, padre e hijo de 60 y 21 años de edad y vecinos de Madrid, perdieron el lunes la vida al chocar frontalmente la furgoneta en la que viajaban con un camión en la C-12 en Maials, mientras que uno de los heridos de la colisión del domingo en la C-14 en Ponts falleció en el hospital. En total, cuatro personas han perdido la vida en las carreteras leridanas en menos de 72 horas, después del choque que costó la vida a una vecina de Alcarràs y en la que sus dos hijos quedaron malheridos. En lo que va de año, las víctimas en accidentes de tráfico se elevan a 10 en las comarcas de Ponent, una menos que en el mismo periodo del año pasado. El del lunes en Maials es el primer accidente con múltiples víctimas mortales de este año. Los siniestros con fallecidos se han registrado en Lleida, Llardecans, Aitona, Artesa de Segre, Bellpuig, Llobera, Ponts y Maials. Cinco de los accidentes mortales se produjeron por colisiones (cuatro de manera frontal) entre vehículos. Si bien es cierto que llevamos una víctima menos que en los mismos meses del 2023, también es verdad que la siniestralidad en las carreteras, que había remitido en los años previos a la pandemia, vuelve a dispararse. Los motivos los hemos analizado varias veces: puntos negros en las carreteras, deficiencias en el asfalto por falta de inversión, parque automovilístico antiguo, más conductores con menos experiencia en vías rápidas, distracciones por el móvil y evidentemente alcoholemia y drogadicciones. La causa nunca es uno sola pero la evidencia es clara: debemos volver a las campañas de concienciación al volante y, si con esto no basta, aumentar el control y régimen sancionador. Porque la familia de Alcarràs, cuya madre murió el sábado al chocar con un conductor ebrio y cuyos hijos resultaron heridos (uno grave), ya está destrozada para siempre, al igual que la de Madrid que ha perdido a un padre y a su hijo. Las enfermedades no están al cien por cien en nuestras manos esquivarlas, pero los accidentes de tráfico dependen de nosotros y cuando no cumplimos las normas, no solo ponemos en peligro nuestra vida sino la de los demás. La fiel afición del Força LleidaAyer animábamos a los 10.000 aficionados del Lleida que acudieron al Camp d’Esports a ver el partido contra el Europa a que sigan apoyando al equipo en los play off porque su presión y ánimos pueden ayudar, y mucho, a que el equipo pueda cumplir su objetivo de subir a Primera RFEF. A los seguidores del Força Lleida de baloncesto no hace falta pedirles aliento porque llevan todo el año llevando al equipo en volandas hasta lo más alto de la tabla de la Liga LEB Oro y con el sueño de ascender a la ACB a la vuelta de la esquina. Gran temporada la suya