Catalunya vota hoy

Creado: Actualizado:

Un total de 318.853 leridanos pueden votar en las elecciones al Parlament que se celebrarán hoy, 12 de mayo. Son aproximadamente 4.000 personas más que en los últimos comicios a la cámara catalana, que tuvieron lugar en febrero de 2021. Del total, 300.148 son residentes en Catalunya, mientras que los otros 18.705 viven actualmente en el extranjero. En toda Catalunya podrán ejercer su derecho a voto 5.754.840 personas frente a las 5.623.962 de hace tres años. Todos los colegios electorales están ya dispuestos para recibir a los electores que tendrán la última palabra sobre la composición del Parlament del que saldrá el próximo Govern de la Generalitat y, por tanto, los hombres y mujeres que llevarán el timón de la próxima legislatura. Los retos a afrontar son muchos, desde históricos de mejor financiación, con déficit que se arrastra desde el fin del franquismo, y los nuevos que las tesituras económicas y sociales nos han puesto en la agenda: cambio climático y la nueva cultura del agua y con ella el SOS del sector primario de Lleida, fundamental para el progreso de Ponent en el último siglo; el reto de integración y cohesión social ante el aumento demográfico fruto de la inmigración; mejorar el informe PISA que reveló lagunas de aprendizaje en nuestro alumnado; restar listas de espera en la sanidad pública y dotarla del personal que requiere y reclama; reindustrializar Catalunya con empresas de valor añadido que puedan seguir conservando y aumentando, si cabe, este tejido que convirtió Catalunya en motor económico de todo el Estado; hacer sostenible el turismo, dar a la vivienda una solución ante la falta de nuevas construcciones y los elevados precios de los alquileres, tanto en Barcelona como en el Pirineo y toda Catalunya; solucionar el problema de la okupación, la social y la de las mafias; propiciar que los Mossos d’Esquadra no tengan intromisiones políticas más allá de la hoja de ruta que debe marcar la conselleria (la elección a pocas horas de acabar la campaña electoral de un nuevo Major de los Mossos es cuestionable); dotar a las policías locales y al cuerpo de la policía catalana de más efectivos para controlar el aumento de delitos, los de siempre y los tecnológicos; acabar con la lacra del machismo y sus víctimas cotidianas; preservar el catalán como la lengua propia que es de nuestro país y no limitarlo a la inmersión en las escuelas, porque si no se habla fuera de ellas corre un serio riesgo de morir o quedar como residual; y todas aquellas pequeñas y grandes cosas que han de mejorar nuestro bienestar individual y colectivo. Desde la infancia a la tercera edad, vivimos tiempos de cambios y de zozobras internacionales, donde la inteligencia artificial convive con grandes bolsas de pobreza. La democracia es una gran conquista y para preservarla votar es la mejor manera de mantenerla y colaborar a conseguir un mundo más justo.