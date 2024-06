Sin corporativismo mal entendido

Creado: Actualizado:

Ls División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra detuvo el martes a un agente leridano de la policía autonómica por supuesto tráfico de drogas, según confirmó este diario. Se trata del agente de 49 años que estaba siendo investigado por su supuesta implicación en un robo violento que se produjo a mediados de mayo en la capital del Segrià y por una supuesta estafa por no pagar en una gasolinera de la Franja. La detención corresponde a un presunto delito contra la salud pública. Al parecer, podría estar vinculado a una denuncia de una persona por una deuda relacionada con la compra de sustancias estupefacientes. Cabe recordar que la jefatura de los Mossos en la Región Policial de Ponent pidió hace unas tres semanas a la comisaría de Asuntos Internos que abriera una investigación para que aclarara qué responsabilidad tendría este agente en varios ilícitos penales. Otros dos agentes de la policía catalana en las comarcas de Lleida han sido imputados por el propio cuerpo por acciones supuestamente ilícitas. El primero es el policía acusado de tráfico de cocaína al descubrirse su presunta implicación en la venta y compra de droga por los WhatsApp de un arrestado y el otro es un agente que fue detenido –después quedó en libertad con cargos– a finales de marzo acusado de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. También está imputado por un delito de falsedad documental. Se da la circunstancia de que este último fue el que denunció, como testigo protegido, a mandos de los Mossos en Lleida por el 1-O, una causa que fue archivada. En todo colectivo existen personas que no hacen honor a la profesión que ejercen, pero es mucho más grave cuando quienes no cumplen con las leyes o cometen delitos son precisamente aquellos que tienen el deber de perseguirlos y velar por la seguridad, el bien común y el bienestar de los ciudadanos. Pero el hecho de que la Región Policial de Ponent sea la que persiga estas manzanas podridas y no intente ocultarlas, en aras a un corporativismo mal entendido o al temor de ensombrecer la imagen general del cuerpo, es loable, necesario y aplaudible.El renacer de Marc Márquez Ya está confirmado. Marc Márquez será piloto del equipo Ducati Corse para las dos próximas temporadas (2025 y 2026). Después de anunciar que sería Jorge Martín el compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial, finalmente será Marc quien ocupará el asiento de la escudería italiana al anunciar el de Cervera que no aceptaría irse a un equipo satélite. Buena noticia para el leridano, que pasó un calvario en Honda por falta de competitividad de su moto, y que ya lleva unas carreras demostrando que el campeón del mundo ha vuelto