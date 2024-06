Violencia machista escalofriante

Creado: Actualizado:

Una mujer y sus dos hijos descuartizados presuntamente en Las Pedroñeras (Cuenca) por su expareja, una joven de 20 años y su madre asesinadas por su expareja en Zafarraya (Granada) y otra de 76 años en Fuengirola, Málaga, muerta también supuestamente a manos de su marido son las seis víctimas de crímenes de violencia machista en las últimas horas. Un escalofriante balance que nos debe hacer reflexionar de lo mucho que queda todavía por hacer para vivir en una sociedad igualitaria donde la violencia machista no tenga cabida y en la que las mujeres no se jueguen la vida por la rotura de una relación sentimental. Cuando se confirmen estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España pondrá los dos dígitos en 2024 y se elevará a 1.249 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España se acerca a la decena en 2024 y a 57 desde 2013. Las cifras hablan por sí solas y la tipología de este delito no hace distinciones económicas, ni de origen, cultura o religión. Es una lacra que parece no tener fin y es una auténtica prioridad para todas las administraciones poner los recursos y medidas legales y sociales necesarias para que cese. Si estuviéramos hablando de terrorismo político en lugar de terrorismo doméstico, nadie dudaría de que habría que tomar medidas urgentes.Segregación escolarLos centros educativos concertados ganan peso en las preferencias de las familias para escolarizar a sus hijos. En toda Catalunya, las solicitudes de I-3 para el próximo curso en los centros públicos son 38.176, con 1.077 peticiones menos que el curso pasado, mientras que las demandas para las concertadas suman 1.041 más. La misma tendencia para primero de ESO, con 48.627 solicitudes para institutos públicos en primera opción (937 menos que el año pasado) y 6.801 para los concertados (294 más), lo que demuestra que el esfuerzo hecho durante muchos años para equilibrar ambas opciones está en retroceso y es evidente que la Generalitat debe replantearse muchos protocolos para evitar que la segregación escolar vaya en aumento y que algunos centros públicos acumulen un número de alumnos vulnerables inasumibles, tanto para adquirir el nivel educativo mínimo como deseable, como para la formación e integración de este alumnado, en gran proporción proveniente de la migración. Los signos de alarma del informe PISA son evidentes y las inscripciones escolares, también. Es evidente que para afrontar este reto se necesitan recursos y profesorado de apoyo, pero lo que es aún más evidente es que no podemos seguir obviando la realidad