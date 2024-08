Un bronce forjado en el Parc del Segre de La Seu

Creado: Actualizado:

No nos cansaremos nunca de agradecer al Ayuntamiento de La Seu d’Urgell que, tras las avenidas del 82 que provocaron graves inundaciones en la zona, proyectara y ejecutara una canalización del río para frenarlas. Tampoco nunca alabaremos lo suficiente al comité organizador de los JJOO de Barcelona’92 que decidiera convertir en olímpico el eslalon de piragüismo, eternamente agradecidos de que ubicara esas pruebas en las instalaciones del Parc del Segre. Es un tópico que, para que un árbol crezca, primero hay que plantarlo, pero es evidente que la construcción de las instalaciones de piragüismo del Alt Urgell propiciaron el nacimiento, crecimiento y proyección de una serie de deportistas de élite que el pasado jueves dieron otro fruto con la medalla de bronce de Pau Etxaniz, un joven nacido en San Sebastián, pero leridano de adopción, ya que ha forjado su talento piragüista en La Seu, donde vivió desde los primeros años de su vida hasta 2020, cuando se mudó a Euskadi para vivir con su padre, también piragüista olímpico y su entrenador. Pero Etxaniz no es el único, y otros muchos leridanos han participado y brillado en los JJOO, destacando Marc Vicente (Barcelona’92 y Sydney 2000), Pere Guerrero (Barcelona’92), Carles Juanmartí (Sydney 2000 y Atenes 2004), Guillermo Díez-Canedo (Pekín 2008), Núria Vilarrubla (Tokio 2020) y Miquel Travé, que ha debutado en París 2024 rozando la medalla. Además, nombres de la categoría de Maialen Chourraut, triple medallista olímpica y pareja del padre de Pau Etxaniz, que vivió casi dos décadas en La Seu para mejorar su rendimiento en un Parc del Segre que ha acogido tres Mundiales (1999, 2009 y 2019), un Campeonato de Europa (2011) y nada más ni nada menos que 24 Copas del Mundo, y volverá a ser sede del Mundial en 2027. Cuando el jueves Etxaniz hizo su brillante descenso en K1, que le hubiera podido incluso valer el oro si no hubiera penalizado por un toque en la puerta 19, su familia y amigos de La Seu sintieron ese crono un poco suyo y así lo reconoció ayer el propio Pau en declaraciones a SEGRE cuando dijo que “esta medalla es medio vuestra”, refiriéndose a la capital del Alt Urgell. Nuestra enhorabuena por este metal que engrandece, si cabe un poco más, las aguas bravas leridanas. Ajustado ‘sí’ La militancia de ERC decidió ayer, por un ajustadísimo margen, apoyar a la dirección del partido y validar el acuerdo de los republicanos con el PSC-PSOE para que Catalunya tenga una financiación singular a cambio de investir a Salvador Illa como President de la Generalitat. Por tanto, pronto tendremos nuevo Govern para afrontar los importantes retos que tiene Catalunya sobre la mesa