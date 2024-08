Órganos que salvan vidas

Creado: Actualizado:

María Dolores tenía 40 años cuando sufrió un infarto agudo de miocardio. Se encontraba en la cocina de su casa cuando de repente sintió un dolor que nunca antes había experimentado: “Le dije a mi marido que estaba teniendo un infarto. No tuve dudas porque era un dolor muy intenso por los brazos y el pecho.” Según contó ella misma, no sufría de cardiopatías previas y había llevado una vida completamente normal hasta el mismo día del ataque al corazón. En un par de ocasiones, esta mujer de València había acudido a su médico por dolores en el pecho, pero el diagnóstico fue que se trataba de ansiedad, que debía “bajar el ritmo”. Entró en código cero, una situación en la que la urgencia es tan absoluta que el paciente se salta la lista de espera para recibir un trasplante de corazón. “En código cero te trasplantan o te mueres. El primer corazón que haya disponible es para ti”, le dijeron. Sin embargo, encontrar un corazón compatible no es tan fácil, pues ha de coincidir en tamaño y en grupo sanguíneo. Por lo general, los pacientes en grado cero aguardan dos o tres días (a veces una semana) hasta que llega un corazón compatible con el suyo. Ella esperó 19 días, pero le salvaron la vida. Es uno de los miles de ejemplos de la importancia que tiene la donación de órganos de una persona fallecida, que puede salvar de media 6 vidas. Catalunya lleva años encabezando la solidaridad de este gesto altruista, por mucho que llegue en momentos muy dolorosos para las familias de los donantes y de gran alegría para los receptores. En las comarcas de Lleida, 82 personas aguardan un órgano y solo se produjeron 4 donaciones entre enero y abril de este año.

La verdad y Musk

Donald Trump buscaba dar un golpe de efecto con su entrevista en directo en X con Elon Musk el lunes por la noche. Pero en realidad, lo que volvió a ofrecer fueron las mismas falsedades que ya se han oído en otros mítines, con el añadido de que Musk en ningún momento las puso en cuestión. Las intervenciones del dueño de X se basaron todas en elogiar la “valentía” de Trump y ni un dato para contrarrestar las mismas mentiras de siempre, aunque sean recicladas. No deja de sorprendernos que este magnate sudafricano se arriesgue a perder su gran fortuna poniendo esta red social al servicio del candidato republicano porque sus millones dependen en gran medida de que sigamos usando esta red y tras escucharle el lunes, la poca credibilidad que tenía queda aún más mermada. Cualquier medio de comunicación debe tener como principal bandera la verdad y está claro que Elon Musk tiene otras prioridades. Las opiniones son libres, pero los hechos han de ser verídicos y contrastados.