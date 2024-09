Descenso de las víctimas de tráfico

Creado: Actualizado:

La siniestralidad en las carreteras leridanas ha bajado de una manera significativa en los últimos 25 años y las víctimas mortales han pasado de los 97 de 1999 a los 22 del 2023. Las preocupaciones de los Mossos d’Esquadra para seguir reduciendo el número de fallecidos, que tras la pandemia sufrieron un ligero repunte, son alcohol y drogas, los chóferes sin carnet, el exceso de velocidad y el uso del móvil. El objetivo es la siniestralidad cero y es evidente que no se ha conseguido. Pero las cifras demuestran que los muertos en accidentes de tráfico se han reducido y que las medidas tomadas y la mejora de vehículos y carreteras han sido notables. Este descenso no es exclusivo de Lleida, ya que la misma proporción es extensible al resto de Catalunya y el conjunto de España. Para analizar las causas de las mejoras es evidente que el trabajo en seguridad vial es absolutamente clave y muchas son las premisas que intervienen para que las víctimas del asfalto sean cada vez menos. El primero es el factor humano y su concienciación al volante. Conducir no es un entretenimiento ni un deporte y el volante requiere de una máxima concentración, dado que el menor descuido puede costar la vida propia y la de los demás. La tecnología (vehículos, sistemas inteligentes de tráfico, músicas, teléfonos, etc.) son otro elemento fundamental. Los coches son cada vez más seguros y están dotados de un sinfín de alertas mecanismos que reducen el peligro. Las carreteras y su estado serían el tercer vértice que explica la caída de víctimas, mortales y heridos, y, por último, la política y las medidas que toma cada administración para lograr el objetivo cero. En este apartado tan importante, y que en cierta medida afecta al resto, porque es la política la que decide las velocidades máximas permitidas, las sanciones a los conductores infractores, las leyes penales de castigo, los niveles de alcoholemias y drogas, etc., han jugado un papel muy importante las víctimas que han sobrevivido a accidentes o los familiares de los fallecidos. Personas indignadas y desoladas y asociaciones de damnificados que se han convertido en el motor del cambio y han marcado el camino a seguir. Un éxito pues, aunque esta palabra con 22 muertos el año pasado no sea la apropiada, que es mérito de mucha gente. Fira del Llibre del PirineuOrganyà celebra este fin de semana la Fira del Llibre del Pirineu, en una iniciativa cultural que suma ya 28 años y que merece nuestro reconocimiento porque el reequilibrio territorial va mucho más allá de las carreteras, fábricas o equipamientos deportivos. La cultura, en todas sus vertientes, es un gran instrumento de equidad y de progreso a impulsar