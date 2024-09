Descens de les víctimes de trànsit

Creat: Actualitzat:

La sinistralitat a les carreteres lleidatanes ha baixat d’una manera significativa els últims 25 anys i les víctimes mortals han passat de les 97 del 1999 a les 22 del 2023. Les preocupacions dels Mossos d’Esquadra per continuar reduint el número de morts, que després de la pandèmia van patir un lleuger repunt, són alcohol i drogues, els xòfers sense carnet, l’excés de velocitat i l’ús del mòbil. L’objectiu és la sinistralitat zero i és evident que no s’ha aconseguit. Però les xifres demostren que els morts en accidents de trànsit s’han reduït i que les mesures preses i la millora de vehicles i carreteres han estat notables. Aquest descens no és exclusiu de Lleida, ja que la mateixa proporció és extensible a la resta de Catalunya i el conjunt d’Espanya. Per analitzar les causes de les millores és evident que el treball en seguretat viària és absolutament clau i moltes són les premisses que intervenen perquè les víctimes de l’asfalt siguin cada vegada menys. El primer és el factor humà i la seua conscienciació al volant. Conduir no és un entreteniment ni un esport i el volant requereix una màxima concentració, ja que la menor distracció pot costar la vida pròpia i la dels altres. La tecnologia (vehicles, sistemes intel·ligents de trànsit, músiques, telèfons, etc.) són un altre element fonamental. Els cotxes són cada vegada més segurs i estan dotats d’una infinitat d’alertes mecanismes que redueixen el perill. Les carreteres i el seu estat serien el tercer vèrtex que explica la caiguda de víctimes, mortals i ferits, i, finalment, la política i les mesures que pren cada administració per aconseguir l’objectiu zero. En aquest apartat tan important, i que en certa mesura afecta la resta, perquè és la política la que decideix les velocitats màximes permeses, les sancions als conductors infractors, les lleis penals de càstig, els nivells d’alcoholèmies i drogues, etc., han jugat un paper molt important les víctimes que han sobreviscut a accidents o els familiars dels morts. Persones indignades i desolades i associacions de damnificats que s’han convertit en el motor del canvi i han marcat el camí a seguir. Un èxit, doncs, encara que aquesta paraula amb 22 morts l’any passat no sigui l’apropiada, que és mèrit de molta gent.Fira del Llibre del PirineuOrganyà celebra aquest cap de setmana la Fira del Llibre del Pirineu, en una iniciativa cultural que suma ja 28 anys i que es mereix el nostre reconeixement perquè el reequilibri territorial va molt més enllà de les carreteres, fàbriques o equipaments esportius. La cultura, en tots els seus vessants, és un gran instrument d’equitat i de progrés a impulsar