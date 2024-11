Creado: Actualizado:

Llevamos casi una semana reiterando que las negligencias evidentes cometidas en València son una grave irresponsabilidad, en primer lugar de los dirigentes políticos de esta comunidad autónoma y, en segundo lugar, del Gobierno central por haber tardado demasiado en tomar las riendas de una catástrofe cuyo número de muertos es todavía a día de hoy una incógnita y cuyos daños materiales son también aún incalculables. La desesperación y desolación de los vecinos de Paiporta se tornó en ira con la visita del rey y el presidente del Gobierno y por mucho que fuera un error de la Casa Real programar tal recorrido, cuando ni el Ejército se había desplegado, y aunque un grupo de ultraderechistas fueron al municipio expresamente para agredir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eso no quita que la indignación sea generalizada entre los vecinos. La previsión es básica en temporales de grandes magnitudes, y la alerta y comunicación a las zonas afectadas es lo que puede salvar vidas. Siempre ha habido y seguirá habiendo fenómenos meteorológicos extremos, pero no estamos en 1962 cuando el agua segó en el Vallès la vida de casi mil personas, ni siquiera en el 82 cuando la riada del Segre provocó una veintena de muertos. En pleno siglo XXI, la información ha de ser fluida y las decisiones que toman las administraciones proporcionadas, pero enérgicas, porque de cortar una carretera o una vía de tren a tiempo puede depender muchas vidas. La tromba caída en la madrugada de ayer y durante toda la jornada en Tarragona y Barcelona fue mucho menor que la del País Valencià, pero causó igualmente destrozos en vías, vehículos y casas, pero al cierre de esta edición no había ningún fallecido. La seguridad de las personas debe prevalecer ante cualquier otra consideración, social, económica o electoral. Habrá tiempo de analizar todo lo sucedido y pedir responsabilidades cuando deje de llover, ahora la prioridad son las víctimas, pero lo que está claro es que habrá que tomar decisiones urbanísticas e hidrográficas y hacer cumplir los planes de evacuación para que cuando se repitan estas DANAS, que se repetirán, estemos más preparados. Elecciones en EEUUEstamos todos centrados en la gota fría de València y Catalunya, pero hoy los norteamericanos tomarán una decisión que no solo les afecta a ellos, ya que la geopolítica mundial depende mucho de EEUU. Donald Trump es un negacionista, racista, homófobo, machista y belicista. Un hombre de negocios que si gana, tendrá en sus manos problemáticas mundiales muy delicadas. Por su parte, Kamala Harris, aunque con contradicciones, como todos, al menos tiene una concepción política basada en la democracia