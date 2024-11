Otro revés para Núñez Feijóo

Creado: Actualizado:

El presidente del PP europeo, Manfred Weber, comunicó anteayer a los eurodiputados de su formación que votarán “sí” a la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea en el nuevo equipo de Von der Leyen. En concreto, Ribera asumirá las áreas de Competencia y Transición Verde. El malestar de los eurodiputados del PP español con su familia europea era evidente y salieron con gesto serio y sin querer hacer declaraciones al término de la reunión, en la que todo el grupo salvo los españoles avaló el plan de aprobar sin votación secreta a Ribera y al resto del paquete de vicepresidentes. Dura derrota para Alberto Núñez Feijóo, que no solo ha perdido el pulso para intentar desviar el fracaso estrepitoso de su presidente en València, Carlos Mazón, durante la dana hacia el gobierno español, sino que también ha quedado patente en toda Europa la poca relevancia que tiene él mismo y su partido en el bloque conservador europeo, mayoritario en votos y escaños. Feijóo nunca reconoce sus derrotas y su relato es el del éxito, hasta cuando pierde, como en las últimas elecciones generales de julio de 2023, cuya victoria en las urnas le fue insuficiente porque la democracia parlamentaria obliga a armar una mayoría suficiente para ser investido, aunque sea por la mínima. Y Feijóo no lo logró. El líder del PP, convencido de que su biografía podría sobreponerse a la aritmética, exigió ser designado por el jefe del Estado para una votación que siempre confió en sacar adelante y no pudo. Sea como fuere, su investidura fallida y la deriva radical a la que se ha dejado empujar por Vox le han precipitado al abismo de la negación y a un ring político lleno de fango que, de momento, nada bueno le ha aportado ni a él, y muchísimo menos a los ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso debe de estar relamiéndose en Madrid tras las derrotas sufridas por Feijóo en València, Bruselas y ayer mismo en el Congreso de los Diputados, que dio aire a Pedro Sánchez y su gobierno tras aprobar la reforma fiscal a la que obligaba Europa para que las grandes corporaciones pasen a tributar un mínimo del 15%. Por los pelos, con cesiones a derecha e izquierda e incluso con contradicciones, al acordar con Junts la eliminación del impuesto a las energéticas, a la vez que prometía a ERC, Podemos y Bildu alargar su impuesto un año, vía decreto, pero aprobado.

