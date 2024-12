Cambios en la histórica línea de Manresa

Creado: Actualizado:

El Govern confirmó ayer que el próximo domingo, día 15, pondrá en circulación la nueva línea de tren de Rodalies RL4, que sustituye a la actual R12 y que estará operada por Renfe para conectar la estación Lleida Pirineus con Terrassa. Esta nueva línea de Lleida a Barcelona –o en sentido contrario– conservará algunos trayectos directos entre ambas ciudades y en otros será necesario hacer transbordo en esta cocapital del Vallès, según han confirmado varias fuentes. El nuevo servicio de tren dispondrá de cinco expediciones por sentido en días laborables y de cuatro los sábados, domingos y festivos. El primer tren de la línea RL4 saldrá de Lleida Pirineus a las 5:12 horas y llegará a Terrassa a las 7:36 horas. En sentido contrario, la primera salida desde la ciudad vallesana será a las 5:20 horas y la llegada será a las 7:42 horas. La continuidad de los viajeros entre Terrassa y L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona se realizará mediante la línea R4 de Rodalies, según cada caso y horario. En sentido contrario, Terrassa será la estación de intercambio desde la R4 a la RL4 para trayectos hasta Lleida. Los planes iniciales del Govern preveían que la línea llegara solo hasta Manresa, pero la Generalitat y Renfe han optado por alargar el recorrido hasta la cocapital del Vallès Occidental y en algunos trayectos darle continuidad hasta Barcelona. Entre los motivos destaca que la mencionada estación tiene una mejor conectividad, tanto con la capital catalana como con otras líneas de la compañía. Desde Manresa salen trenes hasta Barcelona cada treinta minutos, mientras que desde Terrassa lo hacen cada quince. Cabe recordar que el despliegue de la RL3 entre Lleida y Cervera, que se puso en marcha en febrero, y el de la RL4 que se estrena el domingo, se enmarcan en los acuerdos del traspaso de competencias entre Renfe y FGC, que no será total hasta el segundo semestre de 2025. Para el corredor de Lleida hasta Cervera en Ponent es una buena noticia que los viajeros puedan, sin cambiar de tren, llegar a Barcelona porque esta línea, inaugurada en 1860, fue el gran impulso del progreso del llano de Lleida a finales del siglo XIX y durante todo el XX, junto con el agua del Canal d’Urgell, que curiosamente tuvieron a los mismos mecenas, la familia Girona. El tren fue durante muchos años el único medio de comunicación popular para los vecinos de Mollerussa, Tàrrega y Cervera y sus poblaciones intermedias y si bien es cierto que ahora en la movilidad prima más la rapidez y el número de frecuencias, y que el transporte de mercancías debe enfocarse al corredor Mediterráneo, Lleida no puede ni debe perder esta conexión ni con el interior de Catalunya ni con la capital catalana, porque no todo el mundo puede ir en AVE y la línea de Tarragona está en pleno proceso de mejora y los trayectos son insuficientes y con muchas carencias, sobre todo por incidencias y averías.